La Lazio vola in campionato: Lotito gongola

La Lazio vola in campionato: il 4-0 contro la Fiorentina fa sorridere il patron Claudio Lotito che ai microfoni de Il Messaggero ha detto: “Al di là della grande vittoria al Franchi, sono soddisfatto dello spirito che ho rivisto. L’ho già detto, se continuiamo con questo atteggiamento, non ci poniamo limiti e possiamo arrivare lontano. Ho scelto Sarri perchè è un grande maestro di calcio ma anche per il suo aspetto umano”.

Poi sui rumors che vorrebbero Milinkovic alla Juventus: “Non ho nessun accordo con Kezman per cederlo alla Juve o a nessun altro in inverno. Anzi, ora vale 120 milioni, non più 100. Ogni mese sale il prezzo”.