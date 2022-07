La ‘Lollo’ compie 95 anni ed i Giornalisti Cinematografici la festeggiano con il meritato Nastro d’Argento alla Carriera

Basta ricordarla attraverso soltanto due tra le decine di personaggi interpretati, per restituire all’immaginario collettivo i fasti di un’attrice che negli anni è divenuta un’icona del cinema nostrano: la ‘Bersagliera’ o ‘La Fata turchina’. Un’attrice Gina Lollobrigida, che in pochi anni, grazie al talento e ad una straordinaria bellezza, dalla sua Subiaco ci mise un attimo a finire negli ambienti cinematografici hollywoodiani.

La ‘Lollo’ compie 95 anni: Hollywwod l’ha omaggiata nel 2018 con una stella nella prestigiosa e famosa Walk of Fame

Non a caso, nel 2018 quando, nell’ambito del Festival Filming Italy, definendola “donna più bella del mondo”, Hollywood l’ha omaggiata dedicandole una stella nella prestigiosa e famosa Walk of Fame, baciando la riconoscenza la ‘Lollo’ commentò: “Sono stata viziata da Hollywood che mi ha trattato come una regina”.

La ‘Lollo’ compie 95 anni: dalle passerelle di Miss Italia al neorealismo agli Studios di Los Angeles, non deludendo il gossip

Attrice, ma anche scultrice (una sua opera venne esposta all’Expò di Barcellona), ed apprezzata fotografa, in virtù di una bellezza ‘popolana’, caratterizzata da una spiccata personalità, dopo la passerella di Miss Italia, Gina esordì giovanissima lavorando con registi del calibro di Soldati, Zampa, e Bolognini, indimenticabile ‘la serie filmica’ con Vittorio de Sica. Tanto bastò perché venisse apprezzata e richiamata negli Stati Uniti. Nel 1953 il suo debutto ad Hollywood addirittura al fianco di Humphrey Bogart ( ‘Il tesoro dell’Africa’), per altro diretta niente meno che dal ‘signor’ John Huston). Negli States la ‘Lollo’ lavorò praticamente con il Ghota degli studios, da Frank Sinatra a Sean Connery. Al fianco di Rock Hudson (‘Torna a Settembre’), nel 1961 si è guadagnata il Golden Globe. Negli anni ha poi collezionato numerosissimi riconoscimenti (7 volte David di Donatello) e, ha fatto la ‘storia’ anche fuori dal set. Per la sua appassionata storia d’amore col grande cardiochirurgo sudafricano Barnard (autore del primo trapianto di cuore), e grazie ad un’inedita intervista esclusiva – uno scoop – all’allora potentissimo Fidel Castro, che per lei perse la testa.

La ‘Lollo’ compie 95 anni, il Direttivo Nazionale dei Giornalisti Cinematografici: Nastro d’Argento alla Carriera 2022

Insomma una ‘Diva’ di quelle di razza, che ormai siamo abituati a ricordare nell’ambito delle tape salienti della migliore cinematografia mondiale. Così, in occasione dei suoi 95 anni (che cadono proprio oggi), a ragione, il Direttivo Nazionale dei Giornalisti Cinematografici, ha deciso di premiarla con il prestigioso Nastro d’Argento alla Carriera 2022. Un doveroso tributo, spiegano, , ai “suoi magnifici 95 anni e insieme ad una splendida carriera iniziata sul set nel 1946, lo stesso anno in cui sono nati a Roma i Nastri d’Argento“.

La ‘Lollo’ compie 95 anni, la presidente Delli Colli: “Un’icona del cinema italiano e un’attrice ch e continua ad avere una popolarità internazionale”

Come spiega il presidente del Direttivo Nazionale dei Giornalisti Cinematografici, Laura Delli Colli, “Gina Lollobrigida è un’icona del cinema italiano e un’attrice che come poche ha avuto e continua ad avere un’immagine e una popolarità internazionale. Premiarla alla carriera è il miglior omaggio per dirle oggi buon compleanno e per festeggiare, insieme, un successo che proprio la stampa specializzata ha sottolineato con i primi riconoscimenti, segnalandola subito come una giovanissima attrice che avrebbe fatto molta strada”.

Tanto per restare in tema, d’intesa con il MiC – Direzione Generale per il Cinema, l’Sngci, ha annunciato che il premio verrà consegnato all’attrice nell’ambito di un evento istituzionale che avrà luogo a Cinecittà.

Max