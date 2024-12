La magia delle pastorelle: 700 bambini coinvolti

CIVITAVECCHIA – Fervono i preparativi per una delle tradizioni più amate a Civitavecchia: le pastorelle. Un appuntamento che, grazie all’impegno del maestro Marco Manovelli – che è già impegnato la domenica mattina con il gruppo storico “Pino Cannizzaro” – continua a coinvolgere ogni anno centinaia di giovani. Quest’anno sono circa 700 i bambini che partecipano al progetto, portato avanti con dedizione nelle scuole cittadine. Tre gli istituti coinvolti: la scuola Rodari, con ben 470 alunni dai 3 ai 10 anni, la Papacchini con 180 bambini e la Collodi con 70 piccoli cantori. «È un bellissimo percorso – racconta Manovelli – che porto avanti da tantissimi anni con la Polisportiva Uliveto per perpetuare questa tradizione. La passione e l’entusiasmo dei bambini sono sempre una grande soddisfazione». Gli incontri settimanali culmineranno in una serie di esibizioni nei giorni che precedono il Natale: il 18 dicembre alla chiesa di San Francesco di Paola con i bimbi della Collodi, il 19 a San Gordiano con la Papacchini e il 20 alla Cattedrale con due gruppi della Rodari. «Un ringraziamento speciale – aggiunge Manovelli – va alla Fondazione Cariciv, sempre sensibile verso il nostro lavoro, e al Vescovo, che ci ha concesso le chiese per i concerti». Grande l’attesa per il 23 dicembre, la notte delle Pastorelle. «Fervono i preparativi – conclude Manovelli – e stiamo accordando le voci per regalare alla città una serata indimenticabile». ©RIPRODUZIONE RISERVATA