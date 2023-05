La Meleo: “Preoccupata per taglio servizi di sharing mobility in Centro. Gualtieri si affretti ad individuare stalli di sosta per monopattini” 

La Meleo: “Preoccupata per taglio servizi di sharing mobility in Centro. Gualtieri...

“Sono preoccupata per le sorti dei servizi di monopattini in sharing dopo aver ascoltato le dichiarazioni del Sindaco Gualtieri che ha vantato, durante una conferenza stampa che riguardava taxi e ncc, di aver ridotto da 400 a 90 il numero dei monopattini in sharing nel Tridente. Ritengo che questo limite sia veramente troppo stringente per quella che è la domanda oggi.

Spero che il suo vero obiettivo non sia affossare un servizio così importante, anche alla luce del contributo che può dare alla mobilità sostenibile.

Sorprende inoltre il silenzio su quello che è il vero tema per gestire efficacemente il servizio e per garantire il decoro ma su cui l’amministrazione Gualtieri non ha mosso ancora un dito: l’individuazione degli stalli di sosta nel centro storico.

Noi avevamo indicato la strada da percorrere dopo la necessaria fase di sperimentazione: definire gli spazi dove lasciare e prendere il monopattino. Nonostante questo, a distanza di un anno e mezzo, nulla su questo fronte è stato fatto.

Chiediamo quindi che presto vengano messi in campo azioni di questo tipo, non vorremmo dover dire al Sindaco per l’ennesima volta ‘avevamo ragione’.”

Lo dichiara la capogruppo del M5S in Campidoglio Linda Meleo

