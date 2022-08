La Meloni alla’ Fox’: “Potrei diventare la prima donna alla guida del governo italiano nella nostra storia, un grande onore”

Che piaccia o meno, e certamente non perché è ‘guardata a vista’ come fosse una sorta di ‘Hitler in gonnella’, la leader di Fdi, Giorgia Meloni, alla luce del ‘grosso seguito’ di potenziali elettori registrato a suo favore dai sondaggisti, continua ad incuriosire sempre più media nel mondo. Ed oggi, dagli Stati Uniti, anche la celebre emittente giornalistica ‘Fox’, ha deciso di venire a Roma per conoscerla meglio.

La Meloni alla Fox: “Sì, i sondaggi dicono che Fratelli d’Italia potrebbe vincere le prossime elezioni con la coalizione di centrodestra”

Un’intervista a 360 gradi, nel corso della quale la Meloni ha raccontato si è raccontata ma, ovviamente, vista la situazione quello che più interessa, è quanto la leader di Fdi ha affermato rispetto alle elezioni: “Sì, i sondaggi dicono che Fratelli d’Italia potrebbe vincere le prossime elezioni con la coalizione di centrodestra, nell’ambito del quale è stabilito che il partito che nella coalizione vince può esprimere il premier“.

La Meloni alla Fox: “Potrei diventare la prima donna alla guida del governo italiano nella nostra storia e sarebbe un grande onore”

Dunque, prosegue la Meloni, “Io sono il leader di quel partito e quindi in base ai sondaggi – ma vedremo quando gli italiani votato – potrei diventare la prima donna alla guida del governo italiano nella nostra storia e ciò per me sarebbe assolutamente un grande onore, così come lo è il fatto di essere la prima donna a guidare un partito politico europeo, quello del Conservatori europei“.

La Meloni alla Fox: “Guidare una grande nazione come l’Italia? Dire agli la verità e non promettere nulla che non possiamo mantenere”

Alla domanda cosa pensa della possibilità di poter vincere alle elezioni, la Meloni afferma che “Guidare una grande nazione come l’Italia, è un grande onore ma porta con sé un fardello: l’Italia sta fronteggiando una situazione non facile e tutti lo sanno, guerra in Europa, inflazione, problemi con il gas, di forniture di elettricità. Potremo avere una stagione difficile e la nostra campagna è ‘dire agli italiani la verità’ e non promettere nulla che non possiamo mantenere“.

