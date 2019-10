La Meloni ‘candida’ Del Debbio per le Regionali in Toscana. Il giornalista rifiuta

La Meloni ‘candida’ Del Debbio per le Regionali in Toscana. Il giornalista...

Dalla trasmissione de La7 Tagadà, Giorgia Meloni ieri ha lanciato una candidatura. Ad esser finito nelle attenzioni della leader di Fratelli d’Italia è Paolo Del Debbio, giornalista e conduttore di Dritto e Rovescio. Per la Meloni sarebbe il candidato ideale per la carica di Governatore della Regione Toscana.

“Magari ci cascasse. La Toscana è una partita molto impegnativa, è una di quelle realtà dove la sinistra ha un sistema di potere consolidato molto forte. – così la leader FdI nel programma di Tiziana Panella – Bisogna individuare un bel candidato e Paolo Del Debbio sarebbe perfetto. Magari lo volesse fare, io sarei assolutamente a favore. Nel caso di Paolo, non sarebbe un candidato di partito. E’ un profilo che mi piace indipendentemente da chi lo indica, secondo me un profilo meno di partito potrebbe essere vincente in Toscana“.

Regionali in Toscana, Paolo Del Debbio: “Io continuo a fare il mio mestiere, non faccio politica”

Nella stessa giornata su DavideMaggio.it arriva il rifiuto del giornalista, in passato tra i promotori della fondazione di Forza Italia.

“Io continuo a fare il mio mestiere, non faccio politica. – afferma Del Debbio – Ogni tanto gira il mio nome per la politica, non è una novità, però io faccio il giornalista. Ringrazio comunque la Meloni, che è stata molto carina nei miei confronti“.

Non è la prima volta che le strade del giornalista s’intersecano la politica. In passato era già stato candidato alla carica di Governatore nel 1995 con la coalizione del Polo delle Libertà, risultando però sconfitto da Vannino Chiti. Tre anni dopo ha assunto la carica di Assessore alle periferie del comune di Milano giunta di Gabriele Albertini. Nel 2015 il centrodestra lo corteggiò per candidarlo come sindaco della città meneghina, ma anche in quel caso rifiutò.