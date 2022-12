La Meloni, presto a Kiev, invita Zelensky a Roma e promette l’invio di sistemi di difesa aerea

Il precedente colloquio telefonico risaliva allo scorso 28 ottobre, ed oggi, riferisce Palazzo Chigi, la premier Meloni si è lungamente intrattenuta telefonicamente col presidente Zelensky.

Un colloquio “cordiale ed amichevole”, nell’ambito del quale il nostro presidente del Consiglio ha rinnovato il sostegno del Paese all’Ucraina in ambito politico, militare, economico ed umanitario, così come ‘nel ripristino delle infrastrutture energetiche e nella futura ricostruzione dell’Ucraina’.

La Meloni annuncia la volontà di voler recarsi a Kiev, ed invita il presidente Zelensky a Roma

Allo stesso tempo la premier ha anche tenuot a rimarcare che l’Italia si impegnerà soprattutto per giungere ad un accoro di pace “giusto” per Kiev. Inoltre, rivela la nota emessa da Palazzo Chigi, Giorgia Meloni “ha confermato la sua intenzione di recarsi a Kiev e ha invitato il Presidente Zelensky a venire in visita a Roma”.

Zelensky: “La Meloni ha promesso linvio di sistemi di difesa aerea, ringrazio l‘Italia anche per lo stanziamento di 10 mln di euro in aiuti”

Infine, in ‘termini pratici’, ha poi scritto il presidente ucraino via Twitter, la premier Meloni lo ha ”informato che si sta valutando la questione della fornitura di sistemi di difesa aerea a protezione dei cieli ucraini”. Zelensky oltre ad aver confermato di aver parlato con la premier del piano di pace ha, ha poi ”ringraziato per la solidarietà e il sostegno globale all’Ucraina”, affermando infine di “aver lodato lo stanziamento da parte del governo italiano di ulteriori 10 milioni di euro in aiuti”.

