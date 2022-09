La Meloni: “Se saremo chiamati a governare questa Nazione, lo faremo per tutti, per ricompattare il Paese”

Al momento, riguardo al partito più votato dagli italiani, le prime reazioni della sua leader, Giorgia Meloni, ci rimandano alla notte scorsa, quando la leader di Fdi ha avuto la conferma definitiva di essere la prima donna che si appresta ad occupar la poltrona del presidente del Consiglio italiano: “Ho voluto fare un rapido commento di questa giornata. Rimandiamo a domani tutte le valutazioni più profonde, più complete sul risultato elettorale. I dati sono ancora non definitivi ma mi pare che da quello che emerge dalle prime proiezioni si possa dire che dagli italiani in queste elezioni politiche è arrivata una indicazione chiara“.

La Meloni: “Gli italiani potranno nuovamente avere un governo che esce da una loro chiara indicazione alle urne”

Quindi, ha continuato la Meloni, “L’indicazione arrivata dagli italiani è per un governo di centrodestra a guida Fdi. Probabilmente è il tempo in cui gli italiani potranno nuovamente avere un governo che esce da una loro chiara indicazione alle urne. E’ qualcosa con cui, credo e spero, tutti vorranno fare i conti“.

La Meloni: “Abbiamo subito una campagna elettorale durissima, ma la situazione è complessa, e richiede il contributo di tutti”

Tuttavia la leader di Fratelli d’Italia tiene a rimarcare che “Abbiamo vissuto una campagna elettorale oggettivamente non bella, nella quale i toni sono stati al di sopra delle righe, una campagna violenta, aggressiva, che noi abbiamo subito. Però penso che la situazione nella quale l’Italia e l’Europa versa sia particolarmente complessa e richieda il contributo di tutti. Richiede un clima sereno e quel rispetto reciproco che è alla base del confronto in qualsiasi sistema democratico“.

La Meloni: “L’astensionismo? Ora è importante ricostruire il rapporto tra Stato e cittadini”

C’è però un’ombra che la rabbuia, spiega la Meloni, che si dice “rammaricata ancora, perfino stasera, per i dati sull’astensionismo. Ci sono ancora tanti italiani che scelgono di non votare. La sfida ora è tornare a far credere nelle istituzioni, far sì che i cittadini possano fidarsi delle istituzioni. E’ un lavoro che dobbiamo fare ancora meglio, perché ci sono ancora troppi italiani che scelgono di non fidarsi delle istituzioni. E’ importante ricostruire il rapporto tra Stato e cittadini“.

La Meloni: “Siamo a un punto di arrivo ma a un punto di partenza. E’ da domani che dobbiamo dimostrare il nostro valore”

E ancora, “Il fatto che Fdi sia primo partito in Italia significa tante cose, per tanti di noi. Questa è sicuramente per tante persone una notte di orgoglio e di riscatto. Una notte di lacrime, di abbracci, di sogni e di ricordi. E’ una vittoria che voglio dedicare alle persone che non ci sono più e che meritavano di vedere questa vittoria. Ma quando questa notte sarà passata dovremo ricordarci che non siamo a un punto di arrivo ma a un punto di partenza. E’ da domani che dobbiamo dimostrare il nostro valore. Questo è il tempo della responsabilità“.

La Meloni: “E’ importante capire che, se saremo chiamati a governare questa Nazione, lo faremo per tutti, per tutti gli italiani”

Dunque, tiene a ribadire ancora una volta la Meloni, “L’Italia ha scelto noi e noi non la tradiremo, come non l’abbiamo tradita mai. E’ importante capire che, se saremo chiamati a governare questa Nazione, lo faremo per tutti, per tutti gli italiani, con l’obiettivo di unire questo popolo. Di esaltare quello che lo unisce piuttosto che quello che lo divide“.

La Meloni: “Voglio ringraziare tutti quegli italiani che non hanno creduto alle menzogne e alle mistificazioni su di noi”

Quindi, aggiunge, “Devo ringraziare Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, Lega e Forza Italia, Maurizio Lupi e tutta la coalizione di centrodestra. Perché nessuno si è risparmiato in questa campagna elettorale. E’ stata una campagna elettorale bella per noi, nella quale le polemiche le abbiamo lasciate ai nostri avversari. Voglio ringraziare tutti quegli italiani che non hanno creduto alle menzogne e alle mistificazioni che venivano costruite intorno a noi. Voglio ringraziare la mia famiglia. Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me. Ringrazio il mio staff, perché se non hai persone che ti vogliono bene veramente certe cose non le riesci a fare“.

La Meloni: “Un vittoria dedicata a chi crede e ha sempre creduto in noi. Non tradiremo la vostra fiducia. Grazie Italia”

Infine, ha poi concluso la Meloni dopo aver elencato la lunga lista di ringraziamenti, “Ricordo che in uno dei primi eventi di Fdi citai una frase di San Francesco, che diceva: tu comincia a fare quello che è necessario, poi quello che è possibile e alla fine ti scoprirai a fare l’impossibile. E’ quello che abbiamo fatto noi“. Poi, sventolando il cartello con su scritto ‘Grazie Italia’, la leader di Fdi si congeda dedicando questa strepitosa vittoria “A coloro che, nonostante le difficoltà e i momenti più complessi, sono rimasti al loro posto, con convinzione e generosità. Ma, soprattutto, è dedicata a chi crede e ha sempre creduto in noi. Non tradiremo la vostra fiducia. Siamo pronti a risollevare l’Italia. Grazie“.

