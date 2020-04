“La mia posizione sul Mes non cambia” afferma Conte che forse alle 14 spiegherà in diretta tv

Tra poco, intorno alle 14 apparirà nuovamente in diretta tv per prorogare il lockdown ma, sicuramente, anche per riferire (si spera) sulla posizione espressa ieri dall’Eurogruppo nel Parlamento dell’Aia.

Le cose, come abbiamo visto, non hanno esattamente ricalcato la strada indicata dall’Italia e da altri paesi – fin da subito contrari al coinvolgimento del Mes – salvo una piccola apertura alla proposta della carine di un fondo ad hoc, timidamente espressa da Italia e Francia.

“Io ho una sola parola” tiene a sottolineare

Tuttavia, attraverso Twitter, il premier ha tenuto a far sapere che ”Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del Governo sul Mes non è mai cambiata e mai cambierà“. Poi, non specificando se ci spiegherà allora che fare, Conte rimanda alle 14: ”Più tardi in conferenza stampa vi aggiornerò su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro Paese. A più tardi”.

Max