La migliore Roma di questo inizio stagione piega l’ottimo Empoli e torna a casa con tre punti d’oro

Davanti al primo bivio della stagione, la Roma imbocca la strada giusta e torna sulla retta via dell’alta classifica.

Con le coronarie dei tifosi giallorossi a rischio negli interminabili minuti di recupero (impossibile soffrire così in superiorità numerica) la squadra di Mourinho esce dal Castellani di Empoli con una ritrovata mentalità e lo spirito giusto di un gruppo capace di ricompattarsi. Reparti accorciati, giocatori in netto recupero (su tutti Spinazzola, capace finalmente di correre lungo la fascia con continuità e rendimento) e tante occasioni da goal create a testimonianza di un lavoro di squadra.

Di fronte ad un Empoli che gioca un ottimo calcio (complimenti a mister Zanetti) e che era imbattuto da quattro gare, la Roma torna a casa con 3 punti d’oro che la ricollocano là dove la campagna acquisti estivi la accreditava.

A un solo punto dalla vetta e con la prospettiva dello scontro diretto con l’Atalanta all’Olimpico di domenica prossima, la squadra di Mourinho ha mostrato stavolta la voglia di fare la partita con un atteggiamento propositivo che lascia ben sperare. Non di solo contropiede si vive e pur con un Abraham ancora non al top (ma il goal proprio mentre stava per essere sostituito è la migliore medicina) i ricami del miglior Dybala della stagione (3 goal nelle prime 6 giornate non li segnava da 5 anni) hanno consentito di cucire meglio il gioco ed essere meno attendisti del solito.

A ben pensare quella di Empoli è per chi scrive la migliore Roma di questo inizio stagione proprio per la difficoltà del match e le implicazioni negative che avrebbe comportato un risultato negativo. Sugli scudi, oltre al campione argentino, Roger Ibanez, autore di un match di grande sostanza e concentrazione assoluta con la perla della discesa solitaria che ha portato al rigore fallito da Pellegrini.

Certo, qualche amnesia difensiva non lascia ancora tranquilli (e Smalling, affaticato da tanti impegni ravvicinati, non può riposare) ma la voglia di essere squadra (come ha giustamente sottolineato Mourinho a fine gara) ha consentito di tornare al successo.

Si gioca ogni tre giorni e non è facile gestire risorse psichiche e atletiche ma l’imminente ritorno di Zaniolo (elogiato da Mourinho per lo spirito si sacrificio nel recupero e per essersi messo a disposizione per Empoli in panchina) dovrebbe consentire alla squadra di ritrovare quegli strappi atletici fondamentali per il cambio passo della transizione dell’azione offensiva.

Ancora 90’ invece per la coppia Cristante – Matic con Camara e il giovane Bove impiegati soltanto nei minuti finali. Per loro probabilmente ci sarà spazio giovedì nella gara di Europa League all’Olimpico contro i finlandesi dell’Helsinki dove la Roma si presenterà con la terza maglia nera (Non mi piace molto ma compratela ha detto scherzosamente l’allenatore portoghese nel post gara di Empoli).

Le pagelle di Empoli-Roma

Rui Patricio 6, Mancini 5,5, Smalling 6, Ibanez 7, Celik 6, Cristante 5,5, Matic 6, Spinazzola 6,5 (dal 96’ Vina ng), Dybala 7,5 (dall’81’ Bove ng), Pellegrini 5,5 (dal 96’ Camara), Abraham 6 (dall’81’ Belotti ng). Allenatore Mourinho 6,5

Claudio Fontanini