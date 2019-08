WhatsApp ha da tempo inserito tra le sue opzioni una nuova funzione: gli sticker appunto. Tra le recenti new entry dell’App c’è per appunto la chance di inviare ai nostri contatti, oltre alle emoji, gli stickers.

Letteralmente si tratta di una sorta di ‘adesivi’ anche in movimento, che arricchiscono e rendono più digitale e multidisciplinare la funzione della chat.

Per usare gli sticker sul proprio WhatsApp la prima cosa da fare è esser certi che sul dispositivo sia installata l’ultima versione di WhatsApp.

La moda degli sticker di WhatsApp: ecco la guida completa

Sulla App, gli sticker sono forniti in forma di pacchetti. Per questo, aggiornata l’app, se si dispone dell’ultima versione cgli sticker arrivano in automatico e li si può inviare agli amici.

Volendo, li si può arricchire con quelli disponibili su App Store o Google Play Store. Ma per inviarli, comunque, come si fa? Semplicissimo.

Per inviare uno sticker su WhatsApp basta fare la cosa più ovvia: aprire la conversazione privata o di gruppo ie seguire una chiara procedura.

Si preme in basso dove si è solit digitare il nuovo messaggio: sulla tastiera compare una icona per accedere alla galleria di sticker già installati. Da lì, si cerca il preferito dall’elenco e, con un semplice tap lo si invia come un normale messaggio.

Come detto, si possono aggiungere diversi stiker: si possono scaricare valanghe di sticker dagli Store e aggiungerli a quelli già presenti. Come? Facile.

Ripetendo l’operazione di sopra, fino a raggiungere gli adesivi già presenti, si scorre fino in fondo all’elenco e si schiaccia il pulsante “+”. Da qui si procede con l’installazione del pack scelto. Una volta scaricato, li si potranno usare a piacimento.