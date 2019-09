La mozzarella che parte dal Sud e va in Germania

La famiglia Timo è un fiore all’occhiello del settore lattiero-caseario del Sud Italia. Le mozzarelle dei Timo le troviamo nei supermercati tedeschi col marchio Alimilk. È uno dei prodotti italiani che colonizzano il mercato tedesco: entra nel ciclo dei ristoranti e pizzerie italiane nel mondo. Infatti la pizza buona si fa con la mozzarella vera e non con le paste industriali.

Ma Cosimo Timo lamenta che le infrastrutture pensate dalla politica nazionale non vengono influenzate dagli effettivi bisogni delle aziende. In poche parole si fanno strade ma non quelle poche che servono per raggiungere i mercati. “Infatti le uniche aziende che non lamentano problemi infrastrutturali – spiega Cosimo Timo – sono quelle del Nord Italia, dal Centro Italia iniziano i problemi infrastrutturali….va potenziata la linea Adriatica”.

Ruggiero Capone