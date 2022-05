‘La Notte dei Musei’, dopo due anni di interruzione a causa dell’emergenza sanitaria, torna nella Capitale l’atteso evento culturale

La manifestazione, che si svolge in contemporanea in tutta Europa dal 2005, e giunge quest’anno alla sua dodicesima edizione nella Capitale, è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

Roma aderisce all’iniziativa aprendo straordinariamente al pubblico in orario serale, dalle 20.00 alle 02.00 (ultimo ingresso ore 01.00), gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale.

Con ingresso a 1 euro (salvo che non sia diversamente indicato) si può assistere a un ricco programma di eventi e spettacoli dal vivo selezionati tramite l’apposito avviso concorrenziale “Notte dei Musei 2022”.

Tra i Musei Civici coinvolti: Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Museo di Roma, Museo Napoleonico, Museo di Roma in Trastevere, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca), Museo delle Mura, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Civico di Zoologia, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Galleria d’Arte Moderna, Museo di Casal de’ Pazzi, Planetario per il quale purtroppo ‘tutti gli spettacoli del sono già SOLD OUT’.

In questi musei l’accesso è completamente gratuito per i possessori della MIC card, tranne che per il Planetario dove l’accesso è ridotto.

Ma La Notte dei Musei a Roma, è anche l’occasione per visitare moltissimi altri spazi della città che hanno deciso di aderire all’iniziativa come università, accademie italiane e straniere, ambasciate, Istituti di alta formazione, istituzioni e tanti luoghi della cultura e dell’intrattenimento eccezionalmente aperti in orario serale.

Sono circa 80 spazi, diffusi sul territorio al cui interno prendono vita oltre 100 eventi, con più di 60 mostre pronte ad accogliere i visitatori.

Nel corso della Notte dei Musei 2022 sono aperti anche musei, complessi monumentali, aree e parchi archeologici statali di Roma, sempre al costo simbolico di 1 euro.

L’elenco dei luoghi e degli orari di apertura è pubblicato sui canali web del Ministero della Cultura.

L’evento è dalle ore 20.00 alle 02.00 (ultimo ingresso ore 01.00).

La partecipazione agli eventi all’interno dei musei è consentita esclusivamente agli ospiti muniti di mascherina FFP2 e fino a esaurimento dei posti disponibili

Biglietto d’ingresso € 1,00 (salvo diversamente indicato).

Gratuito per i possessori della Mic card.

Informazioni: 060608 tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00

