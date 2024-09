La paura di chiedere aiuto, i consigli della Dottoressa Danyla De Vincentiis

La Dottoressa Danyla De Vincentiis è tornata ospite di “A Casa di Amici”, il programma del mattino di Radio Roma News (canale 14 del digitale terrestre) che ogni venerdì ospita la celebre Parent Coach.

Nella puntata di venerdì scorso, che potete recuperare tramite il player video messo a disposizione di RadioRoma.it, la dott.ssa De Vincentiis ha affrontato un tema di grande importanza: la salute mentale, che come spiega l’esperta “è considerata ancora adesso una vergogna, un qualcosa che va tenuto nascosto. La salute mentale è estremamente legata a quella fisica, fa parte del nostro benessere. Spesso e volentieri, il benessere mentale aiuta a curare soprattutto i malesseri fisici. La connessione mente-corpo è fondamentale”.

“Innanzitutto” – prosegue la Parent Coach ai microfoni di Radio Roma News – “va detto che lo psichiatra è un medico! Laureato in medicina, specializzato in psichiatria. Cosa intendo con questo? Che questo titolo fa parte di tutto quel che riguarda i sintomi del paziente: lui cura e spesso lo fa con medicinali. Non pratica psicoterapia, ne terapia psicologica. Ha un ruolo totalmente diverso. Lo psicologo invece, assume un’importanza psicologica nei confronti del paziente, pratica la psicoterapia con la quale si offrono allo stesso, delle sedute personali. Lo psicologo e lo psicoterapeuta spesso richiedono lo psichiatra o mandano il paziente stesso da uno psichiatra, laddove ci siano delle manifestazioni importanti di patologie ad esempio, la depressione grave, che non è possibile risolvere solo ed esclusivamente con un approccio psicologico… ”.

