La personal shopper di Elly Schlein: “Orgogliosa di lavorare con lei”

(Adnkronos) – “Un guardaroba giocato su pochi elementi: tanto colore e pezzi chiave facilmente abbinabili che rendono agevoli incontri e spostamenti. Sono orgogliosa di lavorare con @ellyesse e scegliere con lei le giuste cromie, dietro le quali si veicolano messaggi importanti”. Lo scrive su Facebook Enrica Chicchio, l’armocromista e personal shopper consulente della segretaria del Pd rilanciando l’intervista della Schlein a ‘Vogue’.

“In queste foto per @vogueitalia abbiamo optato per un trench color Glauco, una delicata tonalità di verde, grigio e azzurro – da molti definita salvia. Questa tinta, è il risultato di un adattamento ambientale (tipico delle piante mediterranee): sposa il suo incarnato delicato e richiama il verde che nei nostri ricordi si accompagna a giornate immerse in quella natura che va protetta e custodita”, prosegue la Chicchio.

“Non mi piace il concetto di ‘power dressing’, non è più il tempo del potere e della prevaricazione per affermarci sugli altri. Abbiamo bisogno di autenticità, di un look che rappresenti noi stessi. L’unica armatura di Elly è il potere delle sue idee. Saranno la sua passione e adesione ai suoi ideali a difendere il suo (difficile) lavoro”, conclude.