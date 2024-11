La Peter Pan Onlus compie 30 anni, evento in Campidoglio

Oggi, in Campidoglio, si sono svolti i festeggiamenti per il 30° anniversario di Peter Pan Onlus, l’organizzazione che da tre decenni offre accoglienza ai bambini malati di cancro e alle loro famiglie. L’evento, intitolato “Peter Pan, da 30 anni la Casa di Roma”, ha ricevuto il riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica, a testimonianza del suo rilevante impatto sociale.

Peter Pan Onlus, la celebrazione a Roma

La celebrazione ha visto la partecipazione di figure di spicco del panorama sanitario e associativo, tra cui Concetta Quintarelli dell’Ospedale Bambino Gesù, Angela Mastronuzzi dell’Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica e Francesco De Lorenzo, Presidente della Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia. Tra gli interventi, anche quelli di Paolo Viti, rappresentante della Federazione Italiana delle Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica, e Tiziano Onesti, Presidente del Bambino Gesù, affiancati da Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale.

Durante la giornata sono state esposte 12 opere, veri e propri “ritratti in parole”, che narrano le storie delle fondatrici di Peter Pan, dei volontari, dello staff e delle famiglie che hanno trovato sostegno nelle case dell’associazione. Questi racconti, ricchi di emozione e speranza, sono tratti dal volume “La Casa di Roma”, pubblicato in occasione dell’anniversario e distribuito durante l’evento.

Roberto Mainiero, presidente di Peter Pan ODV, ha dichiarato: “La Casa di Roma” è il nome che i nostri piccoli ospiti, provenienti da tutta Italia, danno alle nostre case. Ogni volta che lo sentiamo ci si scalda il cuore e sappiamo che questi 30 anni hanno dato i loro frutti. Significa che i bambini qui trovano un rifugio sicuro, dove riescono a sentirsi a casa, anche se la loro è lontana. È per loro che l’associazione esiste ed è per loro che ci impegneremo, nei prossimi 30 anni, per essere sempre più vicini alle famiglie, ampliando e migliorando i servizi di sostegno e accoglienza dedicati a loro”.

Ha aggiunto Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale: “Ospitare in Campidoglio l’associazione Peter Pan è un motivo di orgoglio per me e per tutto il Comune di Roma siamo davvero felici di accogliere questa grande famiglia nella casa dei romani. Peter Pan ODV, con cui abbiamo collaborato per alcuni progetti sportivi, è un vanto per questa città, è un punto di riferimento prezioso in una società dove spesso prevale l’io sul noi. Ci tengo a ringraziare tutti i volontari che in questi 30 anni hanno collaborato e aiutato centinaia di famiglie e bambini in difficoltà”.