La pianista Torre immersa nella natura

Da oggi oggi è online il video di ‘Never Look Back‘, composizione estratta da ‘Life Book‘, il nuovo album della pianista e compositrice siciliana Giuseppina Torre, pubblicato da Decca Records e distribuito da Universal Music Italia, disponibile in tutti i negozi, in digital download e sulle piattaforme streaming.

Il videoclip di “Never look back” è stato girato da Umberto Romagnoli, con la direzione artistica di Stefano Salvati, nella meravigliosa cornice delle valli di Comacchio (Ferrara). Le immagini riassumono il concetto che la musica trascina, emoziona talmente tanto che porta dentro altri mondi; in questo caso porta a immergersi totalmente nella natura. Infatti, dall’arrivo di Giuseppina su un palco moderno (con ledwall da concerto pop-rock), la musica trascina lei stessa e chi guarda dentro alla natura: attraverso le proiezioni che avvengono alle spalle della musicista e i riflessi che si specchiano sul piano e su di lei, si riesce a viaggiare in una natura talmente forte e viva in cui arriva a farne parte anche il pianoforte. Giuseppina, suonando un piano ricoperto di edera e fiori, suona anche la natura, facendola vivere e muovere secondo i tempi e la melodia della composizione.

Il video è stato prodotto da Daimon, con la produzione esecutiva di Urcatv; Luca Pascale è il direttore di produzione, la scenografia è di Roberto Pizzi e la fotografia di Valerio Barbati; la regia e il montaggio sono di Umberto Romagnoli, con la direzione artistica di Stefano Salvati.

“Un’occasione unica e irripetibile quella vissuta per girare il video ‘Never look back‘ – racconta l’artista – E’ stata un’esperienza divertente, ma che mi ha dato l’opportunità di conoscere dei luoghi meravigliosi. Il video è stato girato nelle aree e riserve naturali del Delta del Po e nelle saline di Comacchio, ero attorniata da cavalli bianchi e dai rari fenicotteri rosa: una vera full immersion nella natura!”.

Prodotto da Davide Ferrario, missato e masterizzato da Pino “Pinaxa” Pischetola e registrato presso Griffa & Figli e Frigo Studio, l’album “Life Book” racchiude 10 composizioni, con musiche composte ed eseguite da Giuseppina Torre, che raccontano le suggestioni, i pensieri e il vissuto dell’artista negli ultimi anni, come un vero e proprio “racconto di vita” in musica: “Rosa tra le rose”, “La promessa”, “Gocce di veleno”, “Dove sei”, “The golden cage”, “Siempre y para siempre”, “Mentre tu dormi”, “My miracle of love”, “Un mare di mani”, “Never look back”.

