Polizia di Stato, la ‘denuncia’ del Sap: “Ritardo dei pagamenti degli straordinari”, al ministro dell’Interno: “Serve un intervento urgente”

Il Sindacato Autonomo di Polizia ha scritto al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, chiedendo un intervento urgente per quanto riguarda i ritardi nel pagamento dei compensi per il lavoro straordinario in eccedenza ai limiti mensili per tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Polizia, straordinari ancora non pagati, il Sap: “Dopo quasi due anni, manca ancora il pagamento dello straordinario in esubero relativo all’ultimo trimestre 2022”

Come ha spiegato infatti il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni: “Dopo quasi due anni, manca ancora il pagamento dello straordinario in esubero relativo all’ultimo trimestre 2022. Si tratta di ritardi intollerabili, che danneggiano profondamente i colleghi, i quali af rontano con dedizione e sacrificio gravosi prolungamenti dell’orario di lavoro”.

Polizia, straordinari ancora non pagati, il Sap: “Negli ultimi anni si è assistito a un crescente utilizzo dello straordinario in esubero per garantire i molteplici servizi offerti dal comparto sicurezza”

“Purtroppo – ha ricordato Paoloni – negli ultimi anni si è assistito a un crescente utilizzo dello straordinario in esubero per garantire i molteplici servizi offerti dal comparto sicurezza, compensando alcune lacune del sistema. Si fa riferimento, in particolare, alle endemiche carenze di personale (un deficit di circa 10.000 unità) o alle pressanti situazioni emergenziali che attanagliano quotidianamente gli uf ici deputati allo svolgimento dei compiti istituzionali”.

Polizia, straordinari ancora non pagati, il Sap: “Il Sap auspica un fattivo intervento del Ministro Piantedosi, affinché possano essere liquidate al più presto le prestazioni di lavoro straordinari”

Dunque, ha concluso il Segretario Generale, “Il Sap auspica un fattivo intervento del Ministro Piantedosi, af inché possano essere liquidate al più presto le prestazioni di lavoro straordinario rese in eccedenza ai limiti mensili e in arretrato ormai di ben due anni”.

Max