La Polstrada a 300km orari con la Lamborghini Huracan per consegnare due reni da trapiantare

Già di per se, sentimenti nobili come la carità e l’altruismo destano in ciascun di noi calore e commozione, a maggior ragione poi se, in pieno clima natalizio, tali virtù finiscono a vantaggio di quanti angustiati da gravissimi problemi di salute.

E’ quindi una bellissima storia quella che oggi, attraverso un post, la Polizia di Stato ci ha raccontato dai social. E’ la cronaca di un viaggio da record – compiuto ad una velocità di ben 300 chilometri orari – che un equipaggio della Polstrada ha condotto a bordo di una rombante Lamborghini Huracan, per consegnare in tempo due reni da trapiantare.

Riferendo di questa ‘corsa per la vita’, la Polstrada ha descritto le concitate fasi di un’avventura iniziata da Padova con tappa prima a Modena e poi a Roma, scrivendo: “In viaggio sull’autostrada per consegnare il regalo di Natale più bello: la vita“.

Al post sono accompagnate le eloquenti immagini della ‘missione’: dalla presa in carico del frigo con i due organi, fino alle due precise consegne: “Grazie allo speciale Babbo Natale della Polizia di stato, due persone hanno ricevuto in dono un rene. A consegnare gli organi sono stati i poliziotti della Stradale che, a bordo della Lamborghini Huracan, hanno recapitato i due reni negli ospedali di Modena e Roma“. Quindi, termina il bel post, “Ci auguriamo che grazie al lavoro di squadra, realizzato insieme al Centro Nazionale Trapianti, due persone e le loro famiglie possano trascorrere un Natale più felice e sereno. Buona vita!“. Buon Natale a voi ragazzi, e grazie…

Max