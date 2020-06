La prova del cuoco chiude, Isoardi e Lippi commossi: il VIDEO

Nella giornata di oggi 26 giugno si è chiusa La prova del cuoco. E non la canonica stagione in attesa della ripartenza a settembre. La trasmissione ha definitivamente chiuso i battenti, a meno che la rete non cambi idea. Dopo 20 anni di successi la rai ha deciso di accantonare la storica trasmissione, chissà se avrai mai un seguito.

Intanto i due conduttori: Elisa Isoardi e Claudio Lippi hanno salutato il pubblico. Lo hanno fatto quasi con le lacrime agli occhi, con le parole strozzate dallo sforzo di non piangere. Un saluto commosso che sui social network ha fatto in fretta il giro delle bacheche, arrivando anche in tendenza su Twitter.

“Non pensate che nel mondo dello spettacolo siamo tutti amici, anzi. Però posso dire che grazie all’amore di Elisa siamo riusciti a costruire questa trasmissione vincente”, ha detto Claudio lippi, lasciando da parte per un momento il suo inconfondibile humor e facendosi serio per salutare la sua compagna di viaggio.

“Ringrazio tutto lo studio, la regia, la fotografia, trucco e parrucco e poi ancora la scenografia, l’arredamento, quello che vedete attorno a noi, la cucina di servizio, l’attrezzeria e la produzione Rai, Endemol e tanti altri. Saluto tutta la famiglia che da vent’anni realizza questo programma con passione”, ha commentato invece la conduttrice.