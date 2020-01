La pupa e il secchione (e viceversa), anticipazioni puntata 28 gennaio 2020: ospiti e sfide

Accompagnato da un crescente successo, il rinnovato programma del martedì di Italia 1 La pupa e il secchione (e viceversa), partito da settimane con la nuova edizione con una formula ridisegnata e ammodernata, continua a mietere consensi e a fare incetta di pubblico.

E anche questa sera, come da programma, sono previste le consuete elettriche evoluzioni che hanno già contraddistinto le puntate precedenti. In tal senso, cosa accadrà nella puntata del 28 gennaio 2020?

Ecco quelle che sono le anticipazioni ufficiali fornite da Mediaset e ovviamente anche gli ospiti e tutti i temi principali attorno a cui si andrà a sviluppare la trama della puntata.

La pupa e il secchione (e viceversa), anticipazioni puntata 28 gennaio 2020: ospiti, ripensamenti e tensioni

Martedì 28 gennaio, in prima serata su Italia 1, ritorna dunque la “La Pupa e il Secchione e Viceversa” con la consueta conduzione di Paolo Ruffini e, con lui, Francesca Cipriani. Saranno davvero preziosi oggi gli ospiti previsti e anticipati da Mediaset. Quali?

Si tratta di Alba Parietti, Roberto Giacobbo e la Marchesa Daniela del Secco d’Aragona. A ognuno di loro il compito di trascinare pupe e secchioni e viceversa verso pirotecniche sfide.

Sono chiusi, per il momento i “ripensamenti”, e dunque le coppie di pupe e secchioni e pupi e secchione sono fisse. Ma non sono finite le ansie dentro i gruppi: c’è invidia e forse gelosia tra Mazzoni e Angelica, per via del pupo Marco. E nel contempo proprio lui pare aver avuto con secchiona Maestri dei momenti di scontro.

Ad ogni modo al centro di tutto nella puntata odierna ci saranno le famigerate prove: la “Prova Trap”, con ospite il musicista e YouTuber Mark The Hammer, dovrà mostrare come i gruppi sappiano cantare e comporre un brano trap. La “Prova Guida Turistica”, condotta e giudicata da Roberto Giacobbo, vedrà i ragazzi impiegati a spiegare ad alcuni turisti di varia nazionalità i bei monumenti di Roma.

E poi grande ilarità con la “Prova Twerk” con la fitness model Roberta Carluccio ma anche con la “Prova Stiro” nella quale secchione e secchioni dovranno stirare sotto la scure del giudizio della Marchesa Daniela del Secco d’Aragona. E poi il “Bagno di cultura”, che sarà giudicato da Alba Parietti.

Ecco quindi completi gli ospiti odierni de La Pupa e il Secchione:

Alba Parietti, Roberto Giacobbo, Mark The Hammer, Roberta Carluccio, la Marchesa Daniela del Secco d’Aragona.

Come andrà dunque, in questa puntata, per i pupi, per le pupe, per le secchione e i secchioni? Non resta che sintonizzarsi su Italia 1 per scoprirlo.