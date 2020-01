La pupa e il secchione e viceversa, stasera su Italia1 la prima puntata: anticipazioni, conduttore, cast e ospiti

Torna dopo tempo ed è attesissimo. Questa sera infatti, 7 Gennaio 2020 torna su Italia1 alle 21.20 la prima puntata de “La pupa e il secchione e viceversa”, il format già campione di ascolti, diversi anni fa, che viene rilanciato da Mediaset e anticipato da un trend pubblicitario piuttosto importante.

Il format, condotto da Paolo Ruffini e Francesca Cipriani, ricalca fondamentalmente quella che è stata la precedente e fortunata ‘versione’ dello show: ecco dunque la nuova edizione del programma che si rinnova e propone in prima serata bellezze mozzafiato e giovani non esattamente adoni, ma considerati delle vere cime della ‘conoscenza’.

Su cosa verte lo show esattamente? Quale sarà il leitmotiv del programma? Quale il cast e gli ospiti? Ecco tutte le anticipazioni del programma che questa sera andrà in onda su Italia1.

La pupa e il secchione e viceversa, stasera su Italia1: splendide ragazze e secchioni e ‘pupi’ e ‘secchione’

Dunque torna La Pupa e il secchione (e viceversa): il programma che presenta splendide ragazze che dovranno vivere insieme a giovani non esattamente bellissimi e affascinanti, ma dotati di una intelligenza e una conoscenza sopra la media. Secchioni, per appunto. Ma ‘è una novità, e siamo in grado di anticiparla.

In questa edizione, infatti, ci sono anche i pupi, belli e impossibili: ovvero ragazzi fascinosi, dediti ai selfie e alla cura del corpo: da contraltare, ecco le secchione, donne che mirano a conquistare l’uomo grazie all’intelletto. Ecco perchè ‘viceversa’.

Ma chi saranno i protagonisti della trasmissione? Grazie al lavoro delle anticipazioni e alle comunicazioni ufficiali del programma, pare che i secchioni abbiano già un nome e un cognome. Ecco quali.

La pupa e il secchione e viceversa: il cast dei secchioni

saranno il ricercatore medico Raffaello Mazzoni, il latinista Giovanni Tobia De Benedetti, lo studente Giovanni Boni, definito il più intelligente d’Italia 2018.

Con loro ci saranno Lorenzo De Lauretis, il maestro di scacchi Andrea Santagati e lo sviluppatore di videogiochi Dario Massa.

Al contrario, le pupe verranno rivelate solo nel corso della prima puntata.

La pupa e il secchione e viceversa: il cast dei pupi

Ci saranno infatti due bellissimi giovani, che dovranno mediare la loro avvenenza con il sapere intellettuale delle secchione: si tratta di Stefano Beacco, uno stripper che si esibisca in discoteca, e Mariano Catanzaro, personaggio piuttosto noto in ambito mediatico per le sue partecipazioni a Uomini e Donne.

Invece le due secchione sono la professoressa di matematica Florencia Lourdes Genna e la filologa Maria Assunta Scalzi.

Dunque il format è piuttosto chiaro nel suo incedere. La domanda portante de La Pupa e il Secchione e viceversa è: cosa accade se persone tra loro completamente opposte sul piano estetico e culturale devono vivere nella stessa casa?

Si passa dai nerd dotati di occhiali di ordinanza a ragazza dal corpo e dal fascino da perdere il fiato: e viceversa, cioè ragazzi bellissimi e ragazze che puntano, diciamo così, sull’avvenenza dell’intelligenza e della cultura.

Tutto da queste sera Martedì 7 gennaio, in prima serata su Italia 1, con “La Pupa e il Secchione e Viceversa“.

La pupa e il secchione e viceversa: il cast dei conduttori e ospiti

Con Paolo Ruffini ci saranno nel corso delle sei puntate, la bellissima Francesca Cipriani e, gli ospiti del primo appuntamento, Alessandro Cecchi Paone e Valeria Marini.

Saranno sei le pupe e sei i secchioni. Su Mediaset Play (sito, app, smart tv) si potranno vedere le puntate in diretta: inoltre ecco il pre-show con Tommaso Zorzi e Giulia Salemi distribuito in streaming su Mediaset Play e i canali Facebook e YouTube a partire dal secondo appuntamento dalle ore 20.50 fino all’inizio della puntata.

