La rapper italiana Anna nella colonna sonora di ‘Fast X’

(Adnkronos) – La rapper Anna, nome d’arte di Anna Pepe, è stata scelta come unica artista italiana per prendere parte alla colonna sonora di “Fast X”, il decimo film della celebra saga cinematografica di “Fast & Furious”, girato in parte in Italia a Roma e Torino e in tutte le sale a partire dal 18 maggio 2023. Anna, classe 2003 di La Spezia (e l’artista più giovane ad aver raggiunto la prima posizione della Top Singoli della Fimi, grazie al suo singolo di debutto Bando, pubblicato nel 2020) sarà presente nel film con una versione della sua hit “Bando (Fast X Remix)” con Gemitaiz e Madman.



Il brano sarà incluso nella colonna sonora ufficiale “Fast X (Original Motion Picture Soundtrack)” che sarà disponibile in tutto il mondo il 19 maggio e che vede la partecipazione, fra gli altri, di artisti del calibro di J Balvin, Skrillex, Jimin dei BTS, Bia, Kodak Black e Daddy Yankee. Gli spettatori di tutto il mondo, inoltre, avranno modo di sentire la canzone anche all’interno della pellicola in una scena action mozzafiato.

“Sono grata di quest’opportunità enorme. È un onore per me rappresentare l’Italia all’interno della colonna sonora di Fast X e aver dato il mio contributo ad una delle più longeve e famose saghe cinematografiche di tutti i tempi”, racconta Anna.

Anna ha da poco pubblicato il suo ultimo singolo “Energy” e sta lavorando a nuovo materiale in studio che uscirà quest’anno. Ha inoltre collaborato all’interno del singolo di Guè Pequeno con Sfera Ebbasta, “Cookies N’ Cream”, che ha raggiunto la prima posizione della classifica italiana dei singoli (Fimi), è rimasto in vetta alla classifica dei singoli di Spotify Italia per 3 settimane (di cui 2 consecutive) ed è certificato Doppio Platino. Il collega Guè, inoltre, ha definito Anna “la rapper donna più forte in Italia in questo momento”.

Anna è anche risultata tra le 10 artiste femminili più ascoltate del 2022 in Italia su Spotify e il suo primo EP, “Lista 47” è stato certificato Oro (Fimi/Gfk).

‘Fast X’, il decimo film della saga di Fast & Furious, dà il via ai capitoli finali di uno dei più leggendari e popolari franchise cinematografici, giunto al suo terzo decennio e ancora sostenuto dallo stesso cast e dagli stessi personaggi degli esordi. Nel corso di molte sfide e contro ostacoli impossibili, Dom Toretto (Vin Diesel) e la sua famiglia hanno superato in astuzia, coraggio e abilità tutti i nemici che hanno incontrato sul loro cammino. Ora si trovano di fronte all’avversario più letale che abbiano mai affrontato: una minaccia terribile che emerge dalle ombre del passato, alimentata dalla vendetta, determinata a disperdere la famiglia e a distruggere per sempre tutto e tutti i suoi cari.

Diretto da Louis Leterrier, Fast X è interpretato dal cast storico formato da Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena e Scott Eastwood, con i premi Oscar Helen Mirren e Charlize Theron. Il film si arricchisce di un nuovo straordinario cast, tra cui la vincitrice dell’Oscar Brie Larson nel ruolo di Tess, una rappresentante ribelle dell’Agenzia; Alan Richtson nel ruolo di Aimes, il nuovo capo dell’Agenzia che non nutre la stessa simpatia per la squadra di Dom come il suo predecessore, Mr. Nobody; Daniela Melchior nel ruolo di Isabel, una pilota di strada brasiliana con un forte legame con il passato di Dom; e la leggendaria vincitrice dell’Oscar Rita Moreno nel ruolo di Abuelita Toretto, la nonna di Dom e Mia.

Anna è l’unica vera rapper donna in una scena urban italiana quasi completamente dominata da artisti maschili. I numeri sono dalla sua: oltre 700 milioni di stream totali che l’hanno portata ai vertici delle classifiche italiane, oltre 88 milioni di visualizzazioni con i suoi videoclip, amatissima dalla “generazione Z” su TikTok e sulle piattaforme social.

Classe 2003 e con oltre 760 mila di followers su Instagram e oltre 1 milione e 200 mila seguaci su TikTok, Anna è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre DJ e una passione coltivata fin da piccola per la cultura urban americana. Lo stile di scrittura di Anna è graffiante e irriverente, senza fronzoli e sempre diretto e incisivo (“fanculo chi dice che mi faccio scrivere i testi”). Il suo singolo di debutto “Bando” ha ottenuto un successo mondiale che le ha regalato il doppio disco di Platino in Italia, nonché importanti collaborazioni nelle versioni remix (Rich The Kid, Maxwell, Endor, Gemitaiz&Madman). La giovane rapper ha deciso di mostrare tutto il suo carattere prima con il freestyle “Squeeze #1”, poi con “Drippin in Milano”, certificato Platino in Italia. La canzone ha raggiunto la prima posizione come brano più virale sulla piattaforma TikTok. “Drippin in Milano”, il freestyle “Squeeze #1” e “Balaklub – What Up” sono prodotte da Miles (Machete Mixtape Vol.4, Bloody Vinyl 3). L’estate scorsa è uscito il suo primo EP, “Lista 47” (certificato Oro) e anticipato dai singoli “3 di cuori” (certificato Oro) con il featuring di Lazza e “Gasolina” (certificato Platino).