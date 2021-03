La Regione Lazio per il rilancio del turismo

Valentina Corrado, Assessore al Turismo, Enti locali, Sicurezza Urbana, Polizia locale e Semplificazione Amministrativa: il “settore piegato da pandemia, rilanciamolo!”

Il 23 marzo la Regione ha pubblicato un Avviso di interventi per la grave crisi e a sostegno dei danni dovuti all’Emergenza covid-19. Per ogni dettaglio e tutte le informazioni necessarie su come accedere al Bando si veda il sito della Regione Lazio turismo. Sono contributi per un totale di 1 milione di euro a supporto di attività e iniziative svolte a determinate promozioni, dei territori nel settore turismo, tenuto conto degli ambiti territoriali individuati nel Piano Turistico del triennio 2020-2022.I fondi sono rivolti al sostegno del territorio regionale per valorizzarne le eccellenze presenti nei più importanti segmenti turistici della Regione: quello culturale, artistico, archeologico, storico, naturalistico, religioso, enogastronomico e sportivo. Le proposte possono essere presentate da Associazioni, Fondazioni o altri soggetti privati, singolarmente o riuniti in A.T.I., operanti nel campo del turismo, della cultura, della promozione web, dell’enogastronomia, dello sport, del commercio e dell’ambiente del territorio della Regione Lazio. È giunto il momento di mettere “in campo le nostre migliori energie ed idee nuove che permettano al settore turistico di risollevarsi” ha dichiarato Valentina Corrado – Assessore al Turismo, Enti locali, Sicurezza Urbana, Polizia locale e Semplificazione Amministrativa.