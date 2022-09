La Regione Lazio rende noto di non aver ricevuto “Nessuna sanzione da parte del Corecom”

Poco fa, attraverso una nota, la Regione Lazio ha reso noto di non aver ricevuto da parte del Corecom nessuna sanzione.

Come si legge infatti da quanto scritto nel comunicato stilato da via della Pisana:

“A seguito della nota prot.n. 22801 del 23 settembre 2022, con cui il Corecom Lazio ha inoltrato alla Regione Lazio la segnalazione di presunta violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 si specifica che la Regione Lazio ha inviato al Corecom Lazio le osservazioni e controdeduzioni, precisando che non vi è stata alcuna violazione della norma.



Con riferimento alla presunta violazione, è bene precisare anche che in merito non è stata emessa nessuna sanzione nei confronti della Regione Lazio anche considerato che il Corecom Lazio non ha un potere sanzionatorio, ma meri compiti istruttori attribuiti dalla legge.

Il Corecom non ha neppure formulato ad AGCOM una proposta di quantificazione della ipotetica sanzione. E infine non è vero neppure che l’AGCOM, cui spetta il potere sanzionatorio, abbia emesso al momento una deliberazione sulla presunta violazione in esame”.

Max