La ricetta estiva – ‘Sapori ellenici’ con il gustoso ‘Fish from Greece’, suggerito da Hapo

La fine di agosto porta con sé il malinconico sapore del rientro dalle vacanze, lasciando spazio alla freschezza dell’aria settembrina e alla ripartenza dopo il break estivo. E non è questo un buon motivo per coccolarsi un po’ a tavola e rivivere i profumi, i colori e i sapori dei piatti protagonisti dell’estate?

HAPO – Hellenic Aquaculture Producers Organization, il principale ente promotore dell’acquacoltura greca e creatore del marchio collettivo Fish from Greece, non perde l’occasione per deliziare i palati degli amanti del buon cibo e regalare un piatto che sa ancora di mare e di sole, proponendo un secondo di pesce fresco greco dal gusto inimitabile: l’orata con caponatina e pomodorini datterini gialli affumicati. Una ricetta che porta con sé tutta la tradizione delle terre siciliane e nasce dall’unione di pochi ingredienti di stagione come la melanzana, protagonista indiscussa, i pomodorini rossi e gialli e il sedano. La caponata è un piatto dal sapore squisito che viene proposto il più delle volte come contorno o antipasto e che, in questo caso, accompagna il gusto pregiato e la freschezza delle carni delicate e succulente dell’orata – un alimento naturalmente ricco di proteine, vitamine, sali minerali e di acidi grassi essenziali Omega3 – alleato ideale di una dieta sana, bilanciata, ricca di benefici per tutto il corpo e per il cervello. Il tratto distintivo di questo pesce è la piccola mezzaluna dorata sulla fronte che ha ispirato il nome “orata” in italiano e “dorada” in spagnolo. L’orata era già famosa nell’antica Grecia, in quanto veniva dedicata alla dea dell’amore Afrodite, proprio perché era generalmente considerato il pesce dall’aspetto più seducente e dalla polpa più prelibata. La carne, bianca e tenera, fa sì che oggi l’orata sia considerata da molti la più saporita di tutti i pesci della famiglia Sparidae o “pesci dalla testa dorata”, oltre che uno dei prodotti ittici più pregiati e popolari in tutto il mondo.

Quando parliamo del pesce fresco greco “targato” Fish from Greece, ci riferiamo a cinque prodotti di eccellenza: oltre l’orata, anche il branzino, l’ombrina boccadoro, il pagro maggiore e la ricciola che portano con sé tutto il sapore, il gusto, la freschezza, le proprietà nutritive e la qualità eccellente del pesce d’acquacoltura greca, allevato nei trasparenti mari della Grecia, ecosistema ideale per l’allevamento di pesce sano e fresco, con la cura di professionisti esperti.

HAPO osserva i più alti standard qualitativi e si impegna, giorno dopo giorno, a portare prodotti freschi e di alta qualità sulle tavole dei consumatori, seguendo una produzione etica e sostenibile, operando nel pieno rispetto di tutte le più severe normative europee e dei suoi Stati membri per il benessere degli animali e per la tutela dell’ambiente.

ORATA CON CAPONATINA E POMODORINI DATTERINI GIALLI AFFUMICATI

Ingredienti per 4 persone:

800g orata Fish from Greece

100g pomodorini datterini gialli e rossi

2 melanzane

1 sedano

1 cipolla

1 manciata di pinoli

1 manciata di uvetta

Aceto bianco q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Olio Extra Vergine d’Oliva q.b.

Procedimento:

Pulire e sfilettare l’orata, incidere la pelle del pesce con quattro piccoli tagli su ogni filetto per facilitarne la cottura in padella. Mettere da parte il pesce tagliato e pronto per essere cotto.

Preparare la caponatina: tagliare a cubetti la cipolla, il sedano e le melanzane precedentemente pelate, in una padella preparare un soffritto di cipolla e aggiungere gli altri due ingredienti sfumandoli con aceto bianco, zucchero, sale e pepe. Portare a cottura e aggiungere infine i pomodorini datterini gialli e rossi tagliati a cubetti, una manciata di uvetta e una di pinoli. Ultimare con un giro di olio EVO e lasciare riposare e raffreddare.

Cuocere in padella i filetti di orata, prima scottandoli dalla parte della pelle per dorarla e poi dall’altra, fino a che le carni non diventino completamente bianche.

Preparare i pomodorini datterini per l’affumicatura: tagliarli a metà, metterli in una ciotola di vetro trasparente e coprirli per bene con la pellicola alimentare come coperchio. Con una pistola per affumicatura inserire il fumo (scegliendo l’essenza che si preferisce, in questo caso il legno di acero), sigillare e lasciare riposare (5-10 minuti).

Per l’impiattamento: disporre sul piatto una striscia di caponatina, adagiarvi sopra e in diagonale il filetto di orata mantenendo la parte della pelle verso l’alto, aggiungere dei pomodorini datterini affumicati a piacere, qualche fogliolina di basilico e un giro di olio EVO.

Link alla ricetta: https://fishfromgreece.com/it/le-ricette/caponata/

HAPO – Hellenic Aquaculture Producers Organization

HAPO, ente promotore dell’acquacoltura greca, è stato fondato con gli obiettivi primari di favorire la crescita e lo sviluppo dei suoi membri e di affermare la posizione di leadership dell’acquacoltura greca nei mercati locali e internazionali. Oggi, i 22 membri di HAPO rappresentano circa l’80% dell’industria dell’acquacoltura greca ed esportano i propri prodotti in 40 paesi. HAPO è rappresentata nella Federation of European Aquaculture Producers (FEAP) e nell’Aquaculture Advisory Council (AAC), testimoniando l’apertura e la vocazione internazionale dell’organizzazione. Orgogliosa del settore dell’acquacoltura greca e dei suoi prodotti, HAPO supporta la collettività e promuove il rispetto tra i suoi membri e i consumatori. HAPO implementa inoltre un programma integrato di CSR (Corporate Social Responsibility) che mira a sostenere le comunità locali, a fornire cibo sano ai gruppi di popolazione vulnerabile, a promuovere lo sport e a salvaguardare l’ambiente. HAPO opera in conformità alle pratiche di Sviluppo Sostenibile e ai principi della Blue Economy. Il suo impegno di lunga data per l’igiene alimentare, il benessere dei pesci e la protezione dell’ambiente ha portato allo sviluppo del Protocollo di Certificazione Fish from Greece, in collaborazione con TUV Austria Hellas, e a programmi di ricerca e guide dedicate al benessere dei pesci (Fish Welfare Guides), in collaborazione con le comunità scientifiche e accademiche della Grecia.

Fish from Greece

Il marchio collettivo Fish from Greece rappresenta l’unicità dell’identità greca di tutto il pesce fresco allevato responsabilmente con mangimi certificati e privi di OGM e con metodi trasparenti, cura, know-how e competenza dai membri della Hellenic Aquaculture Producers Organization (HAPO) presso gli allevamenti ittici situati nell’incontaminato e trasparente mare greco, in conformità alle normative europee.

