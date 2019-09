La ricetta Lezzi contro la speculazione edilizia nel Salento

Francesco Lezzi, omonimo e conterraneo di Barbara (la 5Stelle di Lecce), è tra i più giovani assessori d’Italia. Avvocato amministrativista, da politico è assessore ad urbanistica ed edilizia: nelle sue mani il controllo del litorale che da Gallipoli arriva a Marina di Mancaversa.

In quel tratto di mare (competente il comune di Taviano di Lecce) si concentrano le più rinomate strutture alberghiere del Salento, il fenomeno “Gallipoli e dintorni” che ha caratterizzato dagli anni ’80 la corsa a cementificare a fare alloggi.

Francesco Lezzi si batte per la legalità edilizia nel Salento. Ovvero un rigido controllo su permessi, licenze ed oneri d’urbanizzazione per civile abitazione (che sono ben altra cosa dall’urbanizzazione rurale che ha caratterizzato un certo passato). In quest’intervista racconta come ha raccolto l’eredità di Renata Fonte (vittima di mafia), che negli anni ’80 fermava la speculazione edilizia a Porto Selvaggio, contribuendo a realizzare l’oasi ecologica.

Ruggiero Capone