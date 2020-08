La Roma abbraccia Pedro: l’attaccante ex Chelsea primo acquisto di Friedkin

Nel giorno dell’inizio ufficiale dell’era Friedkin in casa As Roma, con la formalizzazione del passaggio di consegne dall’ormai ex presidente Jim Pallotta, a Ciampino è arrivato anche il primo acquisto del nuovo corso giallorosso.

Non è un mistero infatti che la Roma aspettasse Pedro, attaccante spagnolo ex Chelsea, svincolatosi dal club londinese e pronto a vestire i colori giallorossi. Nella giornata di ieri, l’attaccante è arrivato a Roma e si sottoporrà questa mattina ai test medici a Villa Stuart.

Per Pedro programmate le visite mediche per la prossima settimana, dopo le quali sarà ufficialmente tesserato come nuovo rinforzo della Roma.

Pedro è fra i più prolifici realizzatori degli ultimi anni nella liga spagnola con la maglia del Barcellona e in nazionale. In bacheca, due europei e un mondiale, oltre a tre Champions League con i blaugrana. Adesso, la possibilità di contribuire a nuove vittorie con la Roma.