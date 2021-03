La Roma cade anche con il Napoli: la Champions si allontana

La regola è confermata ancora, adesso è una certezza: la Roma con chi la precede in classifica perder sempre. E’ successo anche all’Olimpico, contro il Napoli. La squadra di Fonseca ha conquistato solo 3 dei 24 punti a disposizione contro le big. E non ha mai vinto. Così la Champions diventa un miraggio, infatti il quarto posto è lontano potenzialmente 6 punti.

Dopo il passaggio ai quarti di finale di Europa League Dezko e compagni incappano in un’altra serata storta. Di fronte, un Napoli mai così continuo in stagione, fa tutto quello che vuole e chiude la partita già nel primo tempo. Doppio Mertens affonda la Roma, ora sesta in classifica, con la Lazio ad un solo punto di distanza ma con la gara con il Torino da recuperare.

“Magari non abbiamo la mentalità per lottare con un certo tipo di squadre – ha detto Fonseca al termine della partita a Sky – primo tempo senza coraggio, poi ho visto una squadra diversa nel secondo tempo. Abbiamo preso l’iniziativa ed è stata una partita diversa, ma nel primo tempo è mancato coraggio. La responsabilità è di tutti, quando abbiamo paura di giocare e perdere diventa difficile. Quello che abbiamo fatto nel secondo tempo prova che possiamo competere, ma non possiamo iniziare così”.

Ha aggiunto l’allenatore portoghese: “E’ una questione di atteggiamento, siamo stati troppo passivi nei primi 45′. Non davamo pressione e loro potevano girare bene la palla, anche se non hanno avuto grandi occasioni ci è mancata aggressività. Vero che non è facile preparare tante partite in pochi giorni, ma quando ci sono queste situazioni c’entra molto la motivazione e magari in questo aspetto manco anche io”.