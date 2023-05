La Roma che non ti aspetti – Un documentario sul quartiere Prati sbanca a Londra e New York!

Il regista romano Andrea Natale ha voluto compiere un gesto d’amore verso la sua città realizzando un documentario sul suo quartiere, Prati, considerato tra i più eleganti di Roma.

In tandem con un altro regista Giuseppe Sciarra, da poco entrato tra l’altro nello staff del redivivo Filmstudio al Teatro Tordinona, ha realizzato un’opera di 35 minuti dal titolo emblematico: “Fuori le mura”, dando voce a chi popola il quartiere Prati, tra amarcord e un presente dolce amaro.

“Fuori le mura” è stato terminato da poco ma già sta riscuotendo notevole successo nei festival internazionali, sbancando a ben due manifestazioni cinematografiche, una a Londra e una a New York. Al New York Movie Awards ha ricevuto il Golden Awards mentre al Londra Movie Awards ha vinto come miglior corto documentario. Un bel traguardo per i due autori che già contano insieme e separatamente diversi successi cinematografici in Italia e all’estero.

A seguito di questi premi, il documentario su Prati di Natale e Sciarra verrà proiettato sia nella grande mela che nella capitale londinese in due suoi luoghi simbolo: a New York al Kraine Theater e a Londra al Close up luogo culto del cinema indipendente londinese situato nel quartiere di Spitalfields.

Ogni mese entrambe le manifestazioni selezionano e proiettano corti d’autore e lungometraggi.

