La Roma non si ferma più: con l’Inter l’esame ‘da grande’

C’è tutto il bello della Roma vista nelle ultime settimane nella vittoria di ieri con il Crotone. Corsa, aggressività e freschezza gli ingredienti per puntare alla vetta. I tre punti conquistati in Calabria permettono ai giallorossi di rinsaldare il terzo posto, e domenica contro l’Inter in palio c’è addirittura la seconda piazza della classifica.

La squadra di Conte arriverà all’appuntamento incattivita dalla sconfitta con la Sampdoria, la Roma consapevole che quest’anno può succedere di tutto. Anche che alla vigilia della gara con il Crotone il neo direttore generale, Tiago Pinto, risulti di nuovo positivo al Covid per la seconda volta. E che Fonseca abbia il via libera per partire solo il giorno stesso della partita, dopo un test negativo.

Tutto dopo la notizia dell’incidente di Morgan De Sanctis, che ha tenuto col fiato sospeso l’ambiente Roma per più di 24 ore. Il dirigente è fuori pericolo, la vittoria di Crotone è stata dedicata a lui. Lo ha fatto anche Borja Mayoral, che De Sanctis lo conosce poco, ma ci ha tenuto comunque a fargli gli auguri di pronta guarigione nel migliore dei modi: due gol per stendere il Crotone e per prendersi a tutti gli effetti il ruolo di vice Dzeko.

Così lo spagnolo ha ripagato la fiducia di Fonseca, che lo ha scelto dal primo minuto sicuro delle sue qualità. La Roma ha conquistato così la terza vittoria consecutiva, la quinta nelle ultime sei uscite. E se sul mercato dovessero arrivare rinforzi di qualità puntare in alto non sarebbe un miraggio. Domenica i giallorossi dovranno superare l’ennesimo esame: la sfida con l’Inter rappresenta infatti l’occasione per puntare al secondo posto ma soprattutto per provare di aver superato il blocco della grande, che le impedisce di vincere contro squadre dello stesso livello.