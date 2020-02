La Roma passa in Europa League, Fonseca: sono contento

La Roma passa il tutto di Europa League e raggiunge gli io ottavi, e il tecnico Fonseca, nonostante non tutto, nella serata, sia stato perfetto, si gode la serata.

“Sono contento, abbiamo conquistato il primo obiettivo, ovvero passare il turno. La partita è stata difficile, loro sono una buona squadra e qui non avevamo mai perso. In Europa non perdevano da 3 anni, il campo è stato pesante e il gioco a volte troppo lungo. Abbiamo conquistato quello che volevamo.”, ha detto il tecnico portoghese.

Qualche dubbio per le incertezze difensive. “Nel primo tempo abbiamo sbagliato alcuni momenti difensivi, dobbiamo essere più corti. In attacco credo che possiamo fare meglio, abbiamo avuto spazi per uscire in contropiede nel secondo tempo.”, Ha ammesso.

“Devo dire che la squadra ha risentito della condizione della partita e ha avuto un grande atteggiamento, lo spirito di squadra è stato importante ma nel primo tempo dovevamo fare meglio.

Problemi anche in relazione al campo, rovinato, e ai dubbi sulla rifinitura. “In questo momento non abbiamo molto tempo per allenarci, se ci allenavamo qui perdevamo un allenamento a livello tattico, dato che qui non potevamo fare nulla.”, dichiara Fonseca.

“Per questo motivo non abbiamo fatto la rifintura qui. Poi ha piovuto molto e il campo era pesante. Fisicamente è stata dura.”

E adesso per la Roma si guarda già avanti, mentre alle porte vi è già il campionato, ecco che l’obiettivo di guardare oltre il turno degli ottavi di coppa diventa, nei fatti, sostanzialmente prioritario. Contro chi giocherà la Roma?

In attesa del sorteggio Fonseca non si sbottona.”Sono buone squadre, in questo momento non lo so.”

