La Roma riparte dopo il derby: tutto facile in Ucraina

In Europa la Roma non sbaglia un colpo. Con la vittoria con Zorya i giallorossi fanno quattro su quattro in Conference League. In Ucraina è tutto facile per Abraham e compagni: 3-0 il risultato finale, utile a mettersi alle spalle, almeno in parte, la sconfitta nel derby. Prima El Shaarawy nel primo tempo, poi Smalling e Abraham chiudono una gara senza storia.

Nonostante il successo Mourinho pensa ancora al derby, e nell’intervista post partita non lo nasconde: “Domenica abbiamo dominato giocando contro una piccola squadra e abbiamo perso”. Poi volta pagina: “Oggi abbiamo dominato e vinto. Abbiamo 6 punti, ne mancano altri cinque o sei per qualificarci. È un passo in avanti, senza infortuni e senza affaticare i giocatori”.

Era importante ripartire per la Roma. Il derby è capace di ribaltare una stagione, Mourinho deve essere bravo a mantenere i nervi saldi, suoi e della squadra. La vittoria con lo Zorya è un passo incoraggiante, nel prossimo impegno in Serie A con l’Empoli l’allenatore portoghese avrà la controprova di aver superato quasi indenne la stracittadina.

“Dopo una sconfitta è sempre importante vincere – ha detto Mou -. Ovviamente dobbiamo trasferire tutto questo in serie A, ora ci sarà la sfida contro l’Empoli. Una squadra difficile. Torneremo molto tardi stasera, meglio restare a Trigoria e allenarci domani mattina”. Poi qualche considerazione sui singoli: “Darboe mi è piaciuto veramente, ha dato equilibrio e ha preso buone decisioni. Ho voluto dare l’opportunità di fare alcuni minuti anche a Diawara. Smalling è sempre a disposizione, ha fatto bene”.