La Russa presidente Senato, Calenda contro Letta

(Adnkronos) – Enrico Letta contro “una parte dell’opposizione non aspetta altro che entrare in maggioranza”. Al segretario del Pd, dopo l’elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato con una manciata di voti dell’opposizione, risponde Carlo Calenda in un botta e risposta sull’asse dem-Terzo Polo. “Irresponsabile oltre ogni limite il comportamento di quei senatori che hanno scelto di aiutare dall’esterno una maggioranza già divisa e in difficoltà. Il voto di oggi al Senato certifica tristemente che una parte dell’opposizione non aspetta altro che entrare in maggioranza”, scrive Letta.

“Sì, Enrico. La tua. Noi diciannove voti non li abbiamo. E siccome queste cose si vengono sempre a sapere alla fine, ti consiglio di cancellare questo tweet. Invecchierà male”, la replica di Calenda Così il leader del Terzo Polo, Carlo Calenda, risponde a Enrico Letta secondo cui quanto accaduto al Senato oggi certifica che ci sarebbe una parte di opposizione che vuole entrare in maggioranza.

“Oggi noi in Senato abbiamo votato scheda bianca. L’elezione di La Russa nasce da un regolamento di conti interno alla destra e prima ancora dalla folle strategia delle alleanze del Pd e di Enrico Letta”, la posizione di Matteo Renzi.