La Russa presidente Senato, Renzi e Calenda: “Noi non siamo stati”

(Adnkronos) – “Noi nove abbiamo votato bianca. Ci sono circa 19 voti di differenza ma noi non siamo stati”. Così Matteo Renzi uscendo dall’aula del Senato sui voti a Ignazio La Russa arrivati dall’opposizione. “Fossi stato io come noto lo rivendicherei – ironizza – E’ chiaro che si sta giocando un regolamento dei conti intorno al centrodestra”. “Noi abbiamo votato scheda bianca”, ribadisce quindi Carlo Calenda su Twitter. “Noi abbiamo votato bianca. Diciannove voti a La Russa, noi non li abbiamo. Sono stati o i 5 stelle o il Partito democratico. Non avremmo pensato ad una possibile mossa del cavallo”, ha poi continuato Calenda a Palazzo Madama.

“Non sono nostri. Io un’idea da chi siano arrivati ce l’ho ma non la dico…”, il commento di Giuseppe Conte, che risponde così all’Adnkronos.