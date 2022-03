La Russia blocca la Bbc e altri siti internazionali: “Diffondono fake news”

Da oggi il sito della Bbc non è più disponibile in Russia. L’organismo di controllo russo sulle comunicazioni ha infatti bloccato il sito, accusato di diffondere fake news sulla guerra in Ucraina.

Stessa sorte toccata a diversi siti web di testate internazionali come Deutsche Welle, Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty. Per tutte le piattaforme l’accusa è la stessa: diffondere false notizie sul conflitto ucraino.

Non si è fatta attendere la riposta della Bbc, che in un comunicato ha affermato che “continueremo i nostri sforzi per rendere Bbc news disponibile in Russia e nel resto del mondo. L’accesso ad informazioni accurate ed indipendenti sono un diritto umano fondamentale che non può essere negato al popolo russo”, conclude l’emittente.

Notizia in aggiornamento.