Medvedev fa tremare tutti: “La Russia deve conquistare Kiev e oltre”. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo: “Ci fermeremo solo quando sarà accettabile e vantaggioso”

La Russia deve rendere l’operazione militare “esplicitamente extraterritoriale” e dovrebbe includere la presa di Kiev. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo

Aggiornamento ore 9.00

“Da questo momento in poi – le sue parole su Telegram – l’operazione militare speciale deve diventare esplicitamente extraterritoriale. Non si tratta più di un’operazione per riconquistare le nostre terre e punire i nazisti. Noi possiamo e dobbiamo muoverci più a fondo nell’Ucraina esistente, attraverso Odessa, Kharkiv, Dnepropetrovsk, Nikolayev. Verso Kiev e oltre”. “Ci fermeremo – ha concluso – solo quanto lo riterremo accettabile e vantaggioso”.

Aggiornamento ore 12.13

Mosca: ‘Nella notte abbattuti 16 droni ucraini’.

Le forze russe hanno abbattuto la notte scorsa 16 droni ucraini nelle regioni di Belgorod e Kursk: lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca, come riporta la Tass. Il ministero ha precisato che 14 droni sono stati distrutti nella regione di Belgorod e 2 in quella di Kursk.

Aggiornamento ore 15.22