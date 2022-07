“La Russia ha fatto cadere il governo Draghi? Fesserie”, Salvini: “Nel centrodestra accordo ed armonia”

“Due persone che hanno parlato prima di me hanno fatto cadere il governo, Di Maio e Conte, punto, poi non so su indicazione di chi. A livello autorevole, quindi dei servizi, arriverà in questi istanti una smentita che nega qualsiasi relazione tra la mia persona, la Russia o altri“. Inizialmente, ha dovuto prendere tutt’altra piega l’intervento che Matteo Salvini aveva pensato stamattina, prima di prendere la parola all’assemblea romana della Coldiretti

Salvini: “Stamattina c’è stato per tre ore il fantasy sulla Russia che ha fatto cadere il governo Draghi”

Infatti, ha tenuto a rimarcare il leader della lega, “Stamattina c’è stato per tre ore il fantasy sulla Russia che ha fatto cadere il governo Draghi”, alludendo a ‘presunte voci’ secondo cui dietro la caduta del governo ci sarebbe stata la mano russa che avrebbe ‘influenzato’ il leghista.

Salvini: “Io ho lavorato e lavoro per la pace, contro una guerra che sta provocando morti e problemi economici per tutti”

‘Voci’, che già prima del suo intervento, il leghista aveva già avuto modo di smentire dai microfoni di Radio 24. Nello specifico, le presunte accuse indicavano che, lo scorso maggio, Antonio Capuano ( il suo consulente), avrebbe incontrato alcuni funzionari dell’ambasciata russa, che chiedevano informazioni circa il sostegno della Lega al governo Draghi. “Sono fesserie – ha quindi ribadito Salvini – Io ho lavorato e lavoro per la pace, contro una guerra che sta provocando morti e problemi economici per tutti“.

Salvini: “Io voglio la pace? Sì. Una guerra che dura a oltranza è un problema per le tutte importazioni dall’Ucraina”

Quindi, ha ribadito, “Io voglio la pace? Sì. L’Italia importa quasi la metà del grano e del mais necessari alle industrie, e di questa una buona parte arriva dall’Ucraina, e sicuramente una guerra che dura a oltranza è un problema per il costo energetico, per il costo materie prima, per l’autosufficienza alimentare“.

Salvini: “Noi siamo europeisti e atlantisti ma questo non significa non voler buoni rapporti con Putin”

Oggi “La politica internazionale prescinde dai governi“, ha quindi commentato ‘il Capitano’, che ha specificato: “Noi siamo europeisti e atlantisti ma questo non significa non voler buoni rapporti con Putin. La guerra prima o poi finirà e chi ha sbagliato pagherà“.

Salvini: “Il centrodestra? Ieri è passata la linea del buonsenso, in tre ore abbiamo raggiunto un accordo su tutto”

Poi il discorso è virato sul’attualità, e sull’accordo raggiunto ieri dal centrodestra, sia sulla premiership, che sui collegi: “E’ passata la linea del buonsenso – tiene a sottolineare – in tre ore abbiamo raggiunto un accordo su tutto“. Quando gli viene domandato come è stata affrontata la ‘linea Meloni’, il leghista ‘accusa’, e replica che “Non è linea Meloni, né linea Salvini, né Berlusconi: chi prende un voto in più avrà onore e onori, si chiama democrazia. Mentre nel centrosinistra non si è capito ancora nulla, noi siamo già al programma“.

Salvini: “Contrario a Meloni premier? E perché dovrei?”, ma non esclude la possibilità di un premier esterno ai tre leader della coalizione

Quindi, visto che ormai il discorso è stato affrontato, il leghista vuole chiarire che “Contrario a Meloni premier? E perché dovrei? E’ giusto lasciare la scelta italiani e non alle logiche di partiti, ma non c’è nessuna vittoria scontata“. Tuttavia, non esclude la possibilità, in caso vittoria, di ‘un premier esterno’ ai tre leader del centrodestra. E ripete: “E’ il Presidente della Repubblica che affida il mandato, lo dice la Costituzione, ma quello che decideranno gli italiani è sacro“.

Salvini: “La Lega guida tre quarti delle regioni italiane, più affidabili di così… Io sono un alleato affidabile”

“Io sono un alleato affidabile per gli italiani, per la Meloni, per Berlusconi – rimarca quindi concludendo, e ricorda che “La Lega guida tre quarti delle regioni italiane, più affidabili di così...”

Max