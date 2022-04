La Russia non ‘gradisce l’allargamento della Nato: “Questa non è un’alleanza che garantisce pace e stabilità”. Il leader austriaco incontra Putin

La Russia non ‘gradisce l’allargamento della Nato: “Questa non è un’alleanza che...

“L’alleanza stessa è piuttosto uno strumento indirizzato al confronto. Questa non è un’alleanza che garantisce pace e stabilità. Un’ulteriore espansione dell’alleanza, ovviamente, non porterà ulteriore sicurezza al continente europeo”. Così Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino rispetto all’eventuale espansione della Nato, visto che da giorni continuano a girare voci circa ‘l’immediato’ ingresso anche di Svezia e Finlandia all’alleanza. Una prospettiva che, intervistato dal Times, il Cremlino fa sapere ovviamente di non gradire.

Il cancelliere austriaco Karl Nehammer a colloquio con Putin per parlare de conflitto, ma anche del gas, “rilevante per la parte austriaca”

Intanto riguardo all’imposizione di Putin ai ‘paesi ostili’, di pagare il gas in rubli – ed altro – in queste ore il cancelliere austriaco Karl Nehammer incontrerà personalmente il presidente russo.

In particolare che ha riferito lo stesso Peskov, il colloquio avrà come “argomento principale” la situazione in Ucraina ma, si parlerà anche del gas, una discussione che, ha ribadito il portavoce del Cremlino, ”non può essere esclusa, perché questo argomento è molto, molto rilevante per la parte austriaca”.

