“La Russia non vuole una guerra nucleare”, ha affermato Lavrov prima del vertice: “ho fiducia che verrà trovata una soluzione alla crisi”

Sono minuti interminabili quelli che stanno scandendo il secondo round fra le delegazione russa ed ucraina, in atto in questo momento nella foresta bielorussa poco lontana dal porto di Brest.

Ad ogni modo, già l’aver affermato da parte di Mosca che cesserà il fuoco in alcune aree per consentire i corridoi umanitari, è già un qualcosa di incoraggiante, soprattutto alla luce dei violenti bombardamenti che senza sosta, continuano a susseguirsi in tutta l’Ucraina.

Il ministro Lavrov: “Non c’è dubbio, ho fiducia che verrà trovata una soluzione alla crisi. Le richieste di Mosca nei negoziati sono minime”

Le premesse stavolta sono delle migliori, a restituire forti speranze di accordi fra i due paesi in guerra, quanto affermato dal ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov (nella foto) il quale, nell’attesa dell’arrivo della delegazione di Kiev, ha ‘azzardato’ che “Non c’è dubbio, ho fiducia che verrà trovata una soluzione alla crisi in Ucraina”. Questo perché, ha tenuto a rimarcare, “Le richieste di Mosca nei negoziati sono minime, e la Russia è pronta a discutere le garanzie di sicurezza per l’Ucraina e tutta l’Europa“.

Il ministro Lavrov: “Non vogliamo una guerra nucleare, ma se dispiegheranno armi nucleari contro di noi affronteremo la situazione’’

Altro passaggio non da poco fra quanto dichiarato dal ministro russo, l’aver ribadito che ’’Non vogliamo una guerra nucleare’’ tuttavia, ha subito aggiunto, ”se dispiegheranno armi nucleari contro di noi affronteremo la situazione’’. Del resto, ha precisato, ”Stanno parlando di Terza guerra mondiale. E una Terza guerra mondiale può essere solo una devastante guerra nucleare’’.

Il ministro Lavrov: “Gli Stati Uniti controllare l’Europa come vollero fare Hitler e Napoleone, ma l’isteria finirà”

Poi, rianimando le ceneri di un fuoco mai del tutto sopito, Lavrov è tornato ad accusare gli Stati Uniti, che vogliono “controllare l’Europa come vollero fare Hitler e Napoleone. Stanno cercando di imporci la loro visione del futuro dell’Europa, gli americani hanno l’Europa sotto il loro controllo”. In particolare, ha aggiunto il ministro riferendosi anche al Nordstream 2, ”gli americani stanno dettando ai tedeschi cosa è bene per la sicurezza energetica europea e stanno dicendo che non hanno bisogno di quel gasdotto, e che la sicurezza sarà assicurata dalle forniture dagli Stati Uniti, che è molto più costosa’. Ma l’isteria finirà’’.

Il vice ministro Ryabkov: “La Russia è pronta al dialogo con l’Occidente sulle garanzie di sicurezza e su questioni relative alla stabilità strategica”

Dal canto anche suo Sergey Ryabkov, vice ministro degli Esteri russo, intervenendo ai microfoni della alla ‘Rbc’ ha confermato quanto affermato da ministro: “La Russia è pronta al dialogo con l’Occidente sulle garanzie di sicurezza e su questioni relative alla stabilità strategica. Ci dispiace che i nostri colleghi di Washington abbiano preso la decisione, e l’abbiano annunciata diversi giorni fa, di sospendere questi contatti…”.

Max