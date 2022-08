“La Russia potrebbe aprire un secondo teatro di guerra”, l’inspiegabile monito lanciato da un generale tedesco

Onestamente non si capisce il perché, dopo averne esaltato per anni le virtù geo-politiche, dal giorno della deplorevole invasione dell’Ucraina (da condannare, soprattutto per l’aspetto violento), ora Vladimir Putin è diventato agli occhi dell’Europa un ‘pazzo suicida’, pronto ad immolarsi in un distruttivo conflitto nucleare. Non solo secondo i leader europei ‘lo Zar’ starebbe lavorando per farci ‘morire di freddo’ (eventualità abbastanza improbabile perché la Russia ‘guadagna’ proprio vendendoci il gas), ma ora, addirittura, starebbe brigando per aprire un secondo ‘teatro di guerra’ in Europa.

Il generale tedesco Zorn avverte: “La Russia potrebbe aprire un secondo teatro di guerra”

E’ quanto dichiarato stamane non da un avventore di un bar di Berlino ma, addirittura, da un’autorità militare come il Gen. Eberhard Zorn (ispettore generale della Bundeswehr), secondo il quale “La Russia potrebbe aprire un secondo teatro di guerra”, e dunque guai a non prendere sul serio la sua potenza militare perché Mosca, ‘avverte’ l’alto ufficiale tedesco, “sarebbe ‘davvero molto in grado’ di espandere il conflitto”.

Il generale tedesco Zorn: “”La maggior parte della marina e dell’aviazione russa non è stata ancora schierata”

Secondo quanto ‘analizzato’ (non sappiamo su quali basi), dal Gen. Zorn, “se la maggior parte delle forze di terra russe potrebbero essere bloccate in Ucraina al momento, l’Occidente dovrebbe evitare di ‘sottovalutare il potenziale delle forze di terra russe di aprire un secondo teatro di guerra“, rimarcando la potenza rappresentata dall’aeronautica e dalla marina militare russa. Come ha infatti affermato l’alto ufficiale, “La maggior parte della marina russa non è stata ancora schierata nella guerra contro l’Ucraina e anche l’aviazione russa ha ancora un potenziale significativo, il che rappresenta una minaccia anche per la Nato“. Che dire? Boh…

Max