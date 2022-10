La Russia starebbe arruolando a forza anche i senzatetto ed i poveri, inviandoli sul fronte ucraino

Stando a quanto riporta il sito Mediazone, rilanciato da Moscow Times, dopo le fughe di massa dalle principali città del paese, le autorità militari russe starebbero cercando uomini da inviare sul fronte ucraino, andando ad ‘arruolare’ fragili e senzatetto. Addirittura, si legge (ma come ripetiamo per ambo i paesi opposti, è sempre tutto da verificare), molti uomini sarebbero stati prelevati nei centri di associazioni caritatevoli, e negli ostelli dove vivono i migranti.

Le associazioni caritatevoli di Mosca “La polizia ha preso le persone in fila e le ha portate al centro di reclutamento”

Notizie però confermate anche dall’associazione pacifista ‘Cibo non bombe’, che ha testimoniato tali situazioni: “La polizia è venuta. Hanno visto una coda di gente in attesa di cibo, li hanno presi per la collottola, contro la loro volontà“. Secondo i responsabili dell’Hangar della Salvezza, un’altra associazione caritatevole ortodossa, “i ‘coscritti’ sono stati caricati su un autobus e portati al centro di reclutamento”.

Molti abitanti di Mariupol, con il passaporto russo avrebbero anche ricevuto la chiamata alla armi

Stesse sorte, scrive il sito indipendente russo ‘Verstka’, sarebbe toccata anche a diversi rifugiati della città ucraina di Mariupol, arruolati con la forza dall’esercito russo. Nello specifico, la maggior parte degli episodi registrati, riguardano la città di Lipetsk. A quanto sembra qui, centinaia di uomini di Mariupol (città caduta in mano ai russi e, stando alle notizie, vittima di migliaia di ‘deportazioni’ in Russia), che avevano avevano ricevuto la cittadinanza russa, sono stati richiamati alla leva mentre stavano lavorando alla locale acciaieria Novolipetsk. Come ha testimoniato una donna di Mariupol, “Mandare in guerra persone che ne sono appena fuggite è orribile, mio marito ed io non abbiamo voluto il passaporto russo. Speriamo sempre di andarcene. Ma dopo il referendum, Mariupol è stata annessa alla Russia. Ciò significa che siamo automaticamente cittadini russi e i nostri uomini possono essere mobilitati?“.

Max