La Sapienza prima università al mondo per gli studi classici

La Sapienza, per il secondo anno consecutivo, si conferma la miglior università al mondo per gli studi classici. Meglio anche di Oxford, che aveva ottenuto il primato due anni fa. Un premio importante per l’università romana, insignita dal QS World University Ranking by Subject 2022 (la classifica mondiale delle università), del premio come la migliore in materie umanistiche.

La rettrice Antonella Polimeni ha commentato con entusiasmo la notizia: “L’eccellente risultato premia il grande impegno della nostra comunità che si riflette in tutti gli ambiti del sapere Sapienza, infatti, migliora posizioni e punteggi in tutte le aree tematiche, conferma la vetta internazionale con gli studi classici, e complessivamente è accreditata di 6 discipline Top 50 a livello mondiale. Inoltre, in ben 15 discipline è prima a livello nazionale: quasi un raddoppio rispetto ai dati già lusinghieri dello scorso anno”.

Oltre alla Sapienza, diverse altre università italiane sono entrate nella classifica stilata da QS. Le migliori 10 università italiane che hanno trovato posto in classifica sono: Università di Bologna, La Sapienza di Roma, il Politecnico di Milano, l’Università di Milano, l’Università di Padova, il Politecnico di Torino, l’Università di Pisa, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, la Ca’ Foscari di Venezia e l’Università di Napoli Federico II.

Ben Sowter di QS ha spiegato che “l’osservazione delle tendenze di performance in oltre 15.000 dipartimenti universitari ci permette di vedere quali fattori influenzano il successo. Una prospettiva internazionale – sia per la diversità del corpo docente sia per le collaborazioni di ricerca scientifica – si correla fortemente con una migliore performance. Le università in ascesa hanno ricevuto investimenti mirati dai governi per oltre un decennio. Infine, il rafforzamento delle relazioni con l’industria e al mondo del lavoro è correlato a migliori risultati in termini di occupazione, ricerca e innovazione”.