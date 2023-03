La Schlein Vs la Meloni: “Sul piano sociale la vostra azione si definisce con tre parole: incapacità, approssimazione e insensibilità”

Come scriviamo in un altro articolo, il ‘question time’ di oggi alla Camera, ha dato modo alla premier di confrontarsi con le opposizioni su vari temi. In tutto ciò, a destare curosità era l’attesa ‘prma volta’ del neo segretaria del Pd, Elly Schlien, faccia a faccia con la sua ‘diretta rivale’.

Ed infatti la dem è partita duramente , opponendo alla presidente del Consiglio il tema del salario minimo, affermando: “quali siano le ragioni della contrarietà alla sperimentazione del salario minimo legale, tenuto conto della mancata adozione di misure alternative, nonché di interventi volti a migliorare realmente la condizione delle lavoratrici e dei giovani lavoratori, quali un significativo ampiamento del congedo paritario, coerentemente con le migliori prassi europee“.

Schlein alla Meloni: “Io credo che precarietà e lavoro povero abbiano riposte immediate, dice che è priorità per il suo governo ma dice no al salario minimo”

Ed ancora: “Il Pd ha provato ad approvare il salario minimo, e le vorrei ricordare che adesso c’è lei al governo e io sono all’opposizione, non è più il tempo di dare le responsabilità ad altri, ma di dare le risposte. Io credo che precarietà e lavoro povero abbiano riposte immediate, dice che è priorità per il suo governo ma dice no al salario minimo“, ha incalzato la segretaria del Pd, “Non si nasconda dietro a un dito: se fosse bastata la contrattazione collettiva non avremmo quel 12 % di lavoratrici e lavoratori poveri. La nostra proposta vuole rafforzare la contrattazione collettiva ma accanto fissare una soglia sotto la quale, dove non arriva la contrattazione collettiva, ci sia una risposta a che vede calpestata la dignità del lavoro. Siete in carica da soli 5 mesi ma state andando in direzione opposta e sbagliata“.

Schlein alla Meloni: “Sul piano sociale la vostra azione si definisce con tre parole: incapacità, approssimazione e insensibilità. Siete una destra che è ossessionata dall’immigrazione”

Una ‘reprimenda certosina’, nel corso della quale la Schlein ha continuato: “Sul piano sociale la vostra azione si definisce con tre parole: incapacità, approssimazione e insensibilità. Ma la vostra propaganda sta sfumando e verrete giudicati per quello che fate e non per le facili promesse alimentate per anni che sono già smentite dal suo governo. Siete una destra che è ossessionata dall’immigrazione ma vedete l’emigrazione di tanti giovani che i salari bassi e la precarietà costringono a costruirsi un futuro altrove. Avete quasi cancellato Opzione donna. Queste sono le risposte – ha aggiunto – perché le vostre priorità sono altre: i rave, i condoni, la guerra alle Ong e da ieri colpire i figli e le figlie delle famiglie omogenitoriali che hanno gli stessi diritti di tutti i bambini e bambine che fanno parte della nostra comunità“.

La replica della Meloni ala Schlein: “E’ vero, chi ha governato fino ad ora, purtroppo ha reso più poveri i lavoratori italiani e questo governo deve fare quello che può per invertire la rotta”

Dopo aver seguito con attenzione le dure affermazioni della segretaria del Pd, la premier ha replicato: “E’ vero, c’è un problema, chi ha governato fino ad ora, purtroppo ha reso più poveri i lavoratori italiani e questo governo deve fare quello che può per invertire la rotta. E noi già nei primi mesi di legislatura, pur con le risorse limitate, abbiamo dato dei segnali in questo senso”.

La replica della Meloni ala Schlein: “Sui congedi parentali quello che potevamo fare, l’abbiamo fatto. Il sostegno alle madri lavoratrici e il sostegno alla natalità per noi è una priorità assoluta”

Ed ancora, “Quanto ai congedi parentali quello che potevamo fare, l’abbiamo fatto. E poiché il tema del sostegno alle madri lavoratrici e il sostegno alla natalità per noi è una priorità assoluta – ha quindi concluso la Meloni – io sono sempre disponibile a parlare e a confrontarmi”.

