La sindaca Raggi a San Basilio: il perchè della visita

La sindaca Raggi a San Basilio, nella periferia est della città, per una visita al cantiere di via Girolamo Mechelli incluso nel progetto #StradeNuove. Sul tratto è stata completata la lavorazione per gli ultimi 40 metri di asfaltatura. “Tante #StradeNuove realizzate in pochi giorni in un quartiere che vogliamo restituire alla comunità con atti concreti.” ha commentato la Raggi.

“Le strade di periferia sono fondamentali per ricostruire le relazioni tra i cittadini che, passo dopo passo, si stanno riappropriando di tanti spazi pubblici, sottraendoli alla criminalità.”

