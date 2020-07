La Spazia, incendio in una Rsa: morto 77enne

Un incendio divampato in una Rsa di La Spezia ha portato alla morte di un uomo di 77 anni. Ancora da chiarire le cause del rogo, su cui stanno indagando le forze dell’ordine. Le fiamme si sono propagate dal terzo piano, dove, oltre all’anziano rimasto vittima dell’incendio, si trovano altri tre ospiti della struttura portati in salvo. Sul posto immediato l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza gli ospiti. La struttura è attualmente interdetta al pubblico.