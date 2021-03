La spesa di Pasqua si fa online

Sono numerosissimi gli italiani che oggi hanno l’abitudine di fare la spesa online. Il trend è in effetti in crescita da oltre 5 anni, ma nel 2020 si è verificato un boom di tutti quei negozi che offrono alimentari e prodotti per la casa: dai principali brand che producono alimenti, fino ai supermercati, per arrivare anche ai piccoli negozi di quartiere. Anche a Pasqua sicuramente il trend si confermerà.

Cosa acquisteranno gli italiani per Pasqua

La Pasqua è una festa tradizionale, che invita a preparare ogni anno i medesimi piatti e ad acquistare sempre i dolci tradizionali: a partire dall’immancabile colomba fino alle uova di cioccolato, in numerose varianti, come le uova di Pasqua Venchi; celebrare la Pasqua con prodotti di qualità è essenziale per sentire effettivamente lo spirito della festa. Via libera poi alle preparazioni a base di carne, alle paste ripiene e alla prima frutta primaverile, con le fragole che dalla Sicilia arrivano a rallegrare le nostre tavole.

Perché gli italiani fanno acquisti online

Le motivazioni che spingono gli italiani, così come tutti gli altri europei, a fare sempre più spese online sono semplici da comprendere: comodità, offerte interessanti e ampia gamma dei prodotti proposti. Partiamo dalla comodità: è innegabile che poter fare la spesa direttamente dal divano di casa è di una praticità impagabile. Soprattutto quando la giornata è colma di cose da fare e ci costringe a correre costantemente, dividendoci tra i problemi del lavoro e la gestione della casa e della famiglia. Oltre a questo, sono numerosi i negozi online che periodicamente propongono offerte particolarmente interessanti, con sconti e opportunità di risparmio di vario genere. L’ultima motivazione scritta non è quella meno importante, stiamo parlando della varietà di prodotti acquistabili. Nei negozi, soprattutto nelle piccole realtà locali, non sempre si trova ciò che si cerca; non serve avere gusti super bizzarri per non riuscire a reperire l’uovo di cioccolato con le mandorle o il cioccolatino con il ripieno al caffè che si preferisce. Tutti questi prodotti sono invece disponibili online, soprattutto nei negozi monomarca.

Perché il 2020 ha visto il boom dei negozi online

Non è difficile comprendere perché proprio nel 2020 si è potuto apprezzare un vero e proprio boom degli e-commerce, anche nel nostro Paese dove il digital divide è ancora una realtà e molte persone non amano fare transazioni con carte elettroniche. È stata infatti soprattutto la pandemia da coronavirus che ha invitato gli italiani ad evitare di fare la spesa di persona e a preferire le spese online. Diciamo soprattutto, perché in effetti come abbiamo già detto da vari anni il trend è positivo sotto questo punto di vista. Durante la pandemia, soprattutto nel corso del lock down iniziale, molti negozi erano irraggiungibili dalle persone, che preferivano quindi approfittare di internet.

Come sono cambiate le categorie merceologiche

Se si osserva il trend di crescita degli acquisti online fatti dagli italiani nel corso del tempo, appare chiarissimo ciò che è avvenuto nel corso dell’ultimo anno. Anche perché prima chi acquistava online sceglieva soprattutto negozi di informatica, intrattenimento, viaggi e abbigliamento. Le categorie merceologiche che hanno visto una maggiore crescita sono proprio quelle che riguardano i beni di prima necessità che si utilizzano in casa: dagli alimentari fino ai dolci o ai prodotti per la pulizia. Con l’arrivo del nuovo anno chi ha imparato a fare compere online non vi ha rinunciato, cosa che ha portato anche numerosi brand ad avviare uno shop online.