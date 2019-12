La storica voragine nel bilancio del comune di Roma

Ma qual è l’origine e il vero ammontare del debito del comune di Roma? E le colpe a quante amministrazioni sono ascrivibili.

Difficile rispondere a tutte queste domande. Il buco di bilancio del comune di Roma ha origini lontane.

Le prime fonti risalgono al 1960, anno in cui Roma ospitò le Olimpiadi. Le casse comunali registrarono 300 miliardi di lire. Con segno negativo. Quattro anni dopo, l’allora sindaco democristiano Glauco Della Porta, lamentava un debito di 400 miliardi di lire da sommare ai 180 miliardi di opere pubbliche, non realizzate e accantonate.

Nel 1974 la casella del debito segnava meno 2600 miliardi: tanto da far definire la situazione dal sindaco Clerio Darida “non grave, disperata”. Poi il partito comunista fino al 1985 e il debito che sale a 5000 miliardi.

Ma veniamo al primo sindaco eletto dai cittadini romani, Francesco Rutelli, nel 1993. Il buco di bilancio è addebitato in gran parte al settore trasporti: 3600 miliardi su 9mila miliardi delle vecchie lire attribuiti ad Atac e Cotral. Rutelli ha avuto l’onere e l’onore di gestire il Giubileo e riceve finanziamenti statali per 3500 miliardi di lire, a cui sono da sommare 1 miliardo e più, ottenuti dalla cessione del 49% di Acea a privati (Caltagirone e la francese Suez). Mancando i dati del bilancio del 1997 è difficile fare una stima precisa. Ci ha provato un’inchiesta del Sole 24 ore, che fa ammontare il debito finanziario lasciato da Rutelli, sino alle sue dimissioni del 2001, a circa 5,93 miliardi. Al suo insediamento, il comune aveva circa 3,6 miliardi di debiti finanziari: sotto la sua amministrazione è aumentato di 2,31 miliardi. L’aumento più alto fino ad oggi.

Il 28 maggio 2001 viene eletto Walter Veltroni, promotore dell’Auditorium e altre importanti opere pubbliche, ritenuto da molti il prosciugatore dei conti del comune. I conti del bilancio a fine 2007 dicono che ha lasciato al comune debiti finanziari per 6,95 miliardi. 1 miliardo e 21 milioni in più rispetto ai 5,93. Meno del predecessore e, come riportato dal Sole 24 ore, meno del successore.

Dopo quindici anni in mano al centro-sinistra, nel 2008 Roma passa a destra. Alemanno evita il default del comune attraverso un accordo con Berlusconi e Tremonti, all’epoca ministro del tesoro. Nel 2008 viene istituita una gestione commissariale “per il debito pregresso di Roma”: ogni anno il commissario può contare 500 milioni: 300 provenienti dal governo, 200 dai romani per un aumento dello 0,4% dell’addizionale Irpef (la più alta d’Italia) e per un’addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città. Nel 2013 il commissario Verrazzani stima che il debito ammonta a 10 miliardi e 65 milioni. Un debito pagato a finanziamento perpetuo fino al 2048.

Nel 2016, secondo il commissario straordinario Silvia Scozzese per il piano di rientro del debito di Roma capitale, ha fatto ammontare il debito a 12 miliardi: 3 miliardi 224 milioni di natura non finanziaria (debiti commerciai e ritardi nei pagamenti), 8 miliardi e 768 milioni di natura finanziaria.

La giunta Raggi ha ereditato dunque una situazione disastrata, alla quale ha contribuito attraverso una pessima gestione delle municipalizzate Atac e Ama. E con le norme relative al Salva-Roma, inserite nel decreto crescita del 2019, parte del debito storico romano sarà pagato dallo Stato attraverso finanziamenti dal 2020 al 2048 per 74,83 milioni l’anno.

Mario Bonito