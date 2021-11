“La Variante Omicron sembra non uccida le persone vaccinate. I sintomi ad oggi lievi ma occorrono più dati”, spiega Galli

“Ci è stato detto che Omicron presenta 32 mutazioni e una dozzina sono localizzate nel punto d’attacco delle nostre cellule: per questo è diventata automaticamente una variante preoccupante, ma non sembra che uccida le persone vaccinate. I sintomi sembrano lievi ma abbiamo bisogno di tempo per valutare più dati”. Dunque persino un medico duro e scrupoloso come lui riconosce che, nonostante l’allarmismo destato dall’avvento di questa variante, in realtà al momento non è anfora stata registrata nessuna vittima. L’Oms ‘pensa’ dipenda anche dal fatto che ad oggi abbia colpito per lo più giovanissimi e studenti universitari, notoriamente geneticamente più strutturati rispetto al Covid. Altra cosa, ha anche però precisato l’Oms, si teme invece, nel momento in cui andrà a colpire fragili ed anziani.

Galli: “Se il vaccino è un ombrello con qualche buco, quando piove lo uso comunque”

Nel caso del nostro connazionale, contagiato in Sudafrica ma immunizzato da due dosi del vaccino anti-Covid, le sue condizioni sembrano tutto sommato ottime. Dunque, fa notare il professor Massimo Galli, ”Sembra che la variante Omicron non abbia provocato sintomi particolarmente gravi. Se il vaccino è un ombrello con qualche buco, quando piove lo uso comunque“.

Galli: “E’ il caso che la gente si vaccini e la terza dose dovrebbe aiutarci a mettere in sicurezza i cittadini”

Intervenendo su La7, a ‘L’Aria che tira’, il noto infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano, spiega che, al momento, pur essendo molto coraggiosa, questa nuova variante produca sintomi lievi nei contagiati. Dunque, ribatte, “Va mantenuto il massimo dell’attenzione, ma non è il caso di prendere posizioni eccessivamente allarmiste. Non è la variante che buca tutto, potrebbe bucare in parte. E’ il caso che la gente si vaccini e la terza dose dovrebbe aiutarci a mettere in sicurezza i cittadini. Se il vaccino è un ombrello con qualche buco, quando piove lo uso comunque. Se il vaccino verrà aggiornato, ne approfitteremo quando sarà disponibile“.

