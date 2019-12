La vita è bella, stasera in TV il film premio Oscar con Benigni, che ha cambiato il finale ad opera in corso

“Buongiorno principessa”. Chi non si ricorda questa frase? Impossibile per chi ha visto almeno una volta ‘La vita bella’, indimenticabile capolavoro firmato Roberto Benigni vincitore dell’Oscar nel 1999. “And the Oscar goes to: Roberto!”. Sophia Loren incredula urlava il nome di Roberto, Benigni si alzava in piedi, volando tra le teste dei migliori attori di Hollywood.

Così veniva sublimato l’opera favolistica che rendeva terreno l’orrore dell’Olocausto, uno dei mali più neri della nostra epoca. Benigni è riuscito anche a far ridere mentre raccontava la morte e la paura, filmata attraverso gli occhi di un padre e di un bambino costretti nei campi di concentramento in attesa del loro triste destino, che non risparmiava nessuno.

La vita è bella, stasera su Italia 1

Solo l’arrivo dell’esercito americano cambierà l’ineluttabile in favore di una fine sempre troppo tardiva. Eppure ‘La vita è bella’ inizialmente doveva finire in un altro modo, ossia con la sopravvivenza di tutti. Una scelta che Benigni ha corretto in corsa d’opera imbeccato anche da alcuni consigli per rendere ancora più travolgente un orrore che non risparmiava nessuno.

Il capolavoro diretto e interpretato da Roberto Benigni va in onda questa sera 27 dicembre su Italia 1 a partire dalle 21 e 20, subito dopo l’appuntamento con Striscia La Notizia. Un modo per ritrovare un film mai troppo amato o per scoprire un capolavoro che merita di essere visto anche a distanza di 20 anni.